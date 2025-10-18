Google Pixel 10: la fotocamera è afflitta da un fastidioso bug, presto il fix

A quanto pare anche i grandi colossi non sono esenti da errori, recentemente infatti Google è finito sotto la lente di ingrandimento di tutta la community a causa di un fastidioso bug che sta affliggendo i suoi dispositivi top di gamma della famiglia Pixel 10, stiamo parlando infatti di un bug che sta colpendo nello specifico la fotocamera e che sostanzialmente porta allo sviluppo di un tremolio durante la registrazione video fatta utilizzando la lente ultra grandangolare, nello specifico questo tremolio emerge nel momento in cui si muove rapidamente il sensore al punto da rendere il video decisamente poco godibile.

L’enorme mole di segnalazioni Ha obbligato Google ad ammettere esplicitamente la problematica sottolineando però che si tratta di un bug software che verrà presto risolto tramite un update, nello specifico il problema consiste in un conflitto che si viene a creare tra la stabilizzazione ottica e la stabilizzazione elettronica che non riuscendo a cooperare nel modo giusto, portano a questo risultato.

In arrivo la soluzione

Google è stata costretta ad ammettere esplicitamente la presenza di questo problema a causa della mostruosa mole di segnalazioni arrivate, a dimostrare ulteriormente che si tratta di un problema software sta la prova che utilizzando fotocamere alternative il problema non si presenta, questo poiché evidentemente le ottimizzazioni insieme alle stabilizzazioni elettroniche presenti all’interno di altri software non hanno problemi con la stabilizzazione ottica, a differenza di quanto succede con il software proprietario di Google.

La società ha dichiarato ufficialmente che il fix arriverà ma solo a Novembre, nel frattempo gli utenti dovranno accontentarsi di soluzioni alternative, come utilizzare software fotocamera diversi oppure registrare a 30 fps O disattivando la stabilizzazione elettronica nei video.

Se anche voi dunque siete tra gli utenti che hanno riscontrato questo problema, non temete dal momento che il vostro telefono non ha nessun difetto e risolvibile e si tratta solo di una questione di tempo.