Samsung: i pieghevoli in futuro avranno uno schermo “auto-riparante”, ecco il brevetto

L’obiettivo dichiarato di Samsung è quello di rendere i suoi smartphone pieghevoli sempre migliori. Di certo si tratta di dispositivi molto delicati ma ora che un nuovo brevetto è stato appena depositato, in futuro lo saranno di meno. Lo schermo sarà auto-riparante, tutto grazie ad una tecnologia progettata appositamente per individuare e riparare automaticamente microfratture che si formano nelle aree più sensibili del pannello, come ad esempio quelle in corrispondenza di fotocamere e sensori biometrici.

Prendendo in considerazione gli attuali top della gamma pieghevole Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, l’integrazione di sensori sotto il display resta una sfida tecnica: qualsiasi foro o apertura nella struttura multistrato dello schermo ne riduce la resistenza, aumentando il rischio di crepe e infiltrazioni di umidità. Proprio per questo, Samsung ha continuato a utilizzare lettori d’impronte digitali laterali, evitando soluzioni sotto lo schermo.

Il funzionamento del sistema “auto-riparante”

Il brevetto descrive un sistema formato da microscopici fili conduttivi disposti in circuiti ad anello attorno ai fori del display. Questi elementi funzionano come un sistema di monitoraggio costante, capace di rilevare deformazioni e stress meccanici prima che si trasformino in danni reali.

Quando viene individuata una possibile frattura, entra in funzione un meccanismo di autoriparazione in tre fasi: rilevamento, sigillatura e rinforzo. In pratica, una rete di pattern metallici invisibili agisce come una toppa microscopica, chiudendo la zona danneggiata e stabilizzando la superficie del pannello. A completare la protezione, scanalature e materiali sigillanti impediscono a ossigeno e umidità di penetrare negli strati OLED più interni, preservando la qualità dell’immagine e la longevità del display.

Un progetto ancora sperimentale, ma promettente

Sebbene la tecnologia sia ancora allo stadio di brevetto, l’approccio di Samsung suggerisce un futuro in cui i pieghevoli potranno contare su una resistenza strutturale decisamente superiore. Non è chiaro se vedremo questo sistema già sui prossimi Galaxy Z Fold o Z Flip, ma la direzione intrapresa dall’azienda è chiara: aumentare la solidità dei display flessibili senza sacrificare funzionalità o design.