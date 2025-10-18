Ad
News

Notifiche e stress ridotti al minimo con questi trucchi sullo smartphone

Ritrovare la concentrazione con pochi accorgimenti è semplice sul proprio smartphone riorganizzando notifiche e altri aspetti.

scritto da Felice Galluccio
Notifiche e stress ridotti al minimo con questi trucchi sullo smartphone

Su uno smartphone ormai quotidianamente arrivano tantissime notifiche che provengono dai messaggi di messaggistica istantanea, dalle mail e anche da altri aspetti fondamentali.  Tutto ciò chiaramente può contribuire a decentrare l’utente, tra suoni e sovraffollamento di notifiche. Tutto ciò contribuisce ad aumentare lo stress, e questo è innegabile. Proprio a tal proposito sarebbe ottimale gestire le notifiche diversamente.

Il primo passo è accedere alle impostazioni di notifica. Su Android e iPhone è possibile scegliere app per app se mostrare avvisi, banner o badge. Ridurre le notifiche per i social o le app promozionali libera spazio mentale e consente di concentrarsi su ciò che conta. Le notifiche delle app di messaggistica, ad esempio, possono essere limitate solo ai contatti preferiti.

Un’altra funzione molto utile è la modalità “Non disturbare”. Permette di silenziare tutto tranne le chiamate o gli avvisi provenienti da persone selezionate. È perfetta per le riunioni, lo studio o i momenti di relax. Alcuni smartphone consentono di programmarla automaticamente in determinate fasce orarie, ad esempio di notte o durante l’orario di lavoro.

Strumenti intelligenti per notifiche più utili

Molti dispositivi offrono anche un sistema di notifiche prioritarie. In pratica, lo smartphone impara con il tempo quali app o contatti sono più importanti, filtrando automaticamente il resto. È una funzione integrata su diversi modelli Android e, in parte, su iOS tramite il “Focus Mode”, che crea profili diversi per lavoro, tempo libero o sonno.

Per chi vuole un approccio più visivo, su alcuni smartphone è possibile attivare notifiche silenziose o a comparsa ridotta, che appaiono in modo discreto senza interrompere ciò che si sta facendo. In questo modo, si evita di sbloccare continuamente il telefono per ogni suono o vibrazione.

Gestire correttamente le notifiche significa migliorare la produttività, ridurre lo stress e riscoprire il piacere di usare la tecnologia come strumento utile, non come fonte continua di distrazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!