Notifiche e stress ridotti al minimo con questi trucchi sullo smartphone

Su uno smartphone ormai quotidianamente arrivano tantissime notifiche che provengono dai messaggi di messaggistica istantanea, dalle mail e anche da altri aspetti fondamentali. Tutto ciò chiaramente può contribuire a decentrare l’utente, tra suoni e sovraffollamento di notifiche. Tutto ciò contribuisce ad aumentare lo stress, e questo è innegabile. Proprio a tal proposito sarebbe ottimale gestire le notifiche diversamente.

Il primo passo è accedere alle impostazioni di notifica. Su Android e iPhone è possibile scegliere app per app se mostrare avvisi, banner o badge. Ridurre le notifiche per i social o le app promozionali libera spazio mentale e consente di concentrarsi su ciò che conta. Le notifiche delle app di messaggistica, ad esempio, possono essere limitate solo ai contatti preferiti.

Un’altra funzione molto utile è la modalità “Non disturbare”. Permette di silenziare tutto tranne le chiamate o gli avvisi provenienti da persone selezionate. È perfetta per le riunioni, lo studio o i momenti di relax. Alcuni smartphone consentono di programmarla automaticamente in determinate fasce orarie, ad esempio di notte o durante l’orario di lavoro.

Strumenti intelligenti per notifiche più utili

Molti dispositivi offrono anche un sistema di notifiche prioritarie. In pratica, lo smartphone impara con il tempo quali app o contatti sono più importanti, filtrando automaticamente il resto. È una funzione integrata su diversi modelli Android e, in parte, su iOS tramite il “Focus Mode”, che crea profili diversi per lavoro, tempo libero o sonno.

Per chi vuole un approccio più visivo, su alcuni smartphone è possibile attivare notifiche silenziose o a comparsa ridotta, che appaiono in modo discreto senza interrompere ciò che si sta facendo. In questo modo, si evita di sbloccare continuamente il telefono per ogni suono o vibrazione.

Gestire correttamente le notifiche significa migliorare la produttività, ridurre lo stress e riscoprire il piacere di usare la tecnologia come strumento utile, non come fonte continua di distrazione.