Samsung One UI 8 stabile arriva su Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

One UI su Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6

La versione stabile di Samsung One UI 8.0 è disponibile per i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Il rollout è partito in Corea del Sud e riguarda inizialmente gli utenti che avevano aderito al programma beta. L’aggiornamento verrà esteso a breve anche a chi utilizza la versione precedente dell’interfaccia e, in seguito, agli altri mercati internazionali, compresa l’Europa.

Rollout e dettagli delle build

Per il Galaxy Z Flip6, la build in distribuzione è identificata dal codice F741NKSU2CYI6, mentre per il Galaxy Z Fold6 la versione è F956NKSU2CYI7. Il pacchetto varia in dimensioni: circa 4 GB per chi aggiorna da One UI 7 stabile, e circa 600 MB per chi proviene dalla beta di One UI 8.

Samsung ha già mostrato rapidità in precedenti aggiornamenti di sistema. È quindi probabile che nel giro di pochi giorni la One UI 8 raggiunga anche gli utenti europei.

Novità principali dell’aggiornamento

One UI 8 non introduce cambiamenti radicali paragonabili a quelli della One UI 7, ma porta comunque una serie di migliorie funzionali. Tra queste figurano aggiornamenti alle app di sistema, nuove opzioni per la comunicazione, strumenti migliorati per produttività e multitasking, funzioni aggiuntive per fotocamera e imaging e novità legate a salute e fitness. La nuova interfaccia introduce anche perfezionamenti nei campi di automazione, sicurezza, privacy e accessibilità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti dei pieghevoli di ultima generazione.

Disponibilità e verifica aggiornamento

Gli utenti che vogliono controllare la disponibilità della One UI 8 sui propri dispositivi possono farlo tramite il percorso: Impostazioni > Aggiornamento software. Da lì è possibile avviare la ricerca e procedere con l’installazione. L’azienda ha confermato che il rollout proseguirà gradualmente, rispettando la tradizionale strategia a ondate che riduce eventuali problemi legati alla compatibilità.

L’arrivo della One UI 8 stabile su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 rappresenta il primo passo verso una diffusione più ampia dell’aggiornamento. Pur senza rivoluzioni grafiche, le novità legate a produttività, comunicazione e sicurezza consolidano l’esperienza utente sui dispositivi pieghevoli. Nei prossimi giorni l’aggiornamento raggiungerà anche i mercati europei, rafforzando la posizione di Samsung nel settore dei software per smartphone.