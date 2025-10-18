Nessun limite per LG QNED86 da 100” che conquista il salotto

Maestoso e prestante, il nuovo LG QUNED86 da 100 pollici è la TV con AI che permette di vivere un’esperienza cinema direttamente nel salotto di casa. Garantisce una qualità di visione eccellente grazie alla diagonale straordinaria, la ricchezza di contenuti webOS, e tanto altro. Il perfetto alleato per le giornate tra le mura della propria casa.

L’arrivo di questo televisore così grande risponde a una domanda in costante crescita per schermi protagonisti delle pareti di casa: secondo le stime di Omdia, le spedizioni globali di TV con diagonali superiori agli 80 pollici registreranno un incremento del 44% entro il 2029. LG QNED86 da 100” è tra questi ed è disponibile sullo shop online ufficiale dell’azienda e nei migliori negozi di elettronica di consumo.

Questa TV incredibile è parte della collezione di TV QNED evo AI introdotta questa primavera: grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color, che sostituisce i tradizionali Quantum Dot, LG QNED86 da 100” offre una resa dei colori molto più ricca e naturale, per offrire colori pieni e realistici sia in ambienti ben illuminati sia in quelli più bui, riproducendoli così come li percepisce l’occhio umano. La capacità di riproduzione delle sfumature dei colori di questo dispositivo è certificata Intertek per il raggiungimento del 100% del volume colore, come tutta la gamma LG QNED evo.

Provvisto anche della tecnologia Precision Dimming con MiniLED, che consente un controllo meticoloso e puntiglioso della retroilluminazione su centinaia di zone, migliorando contrasto e luminosità.

Esperienza senza pari con la nuova LG QNED86 da 100 pollici

Il motore che permette a tutto ciò di funzionare perfettamente è il processore α8 AI Gen2, che, grazie all’Intelligenza Artificiale, riconosce in automatico il tipo di contenuto riprodotto e ne ottimizza ogni aspetto: dalla risoluzione, al suono e le immagini. Allo stesso modo, la funzione AI Picture Pro analizza e migliora in tempo reale ogni scena mostrata sul display, mentre le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos contribuiscono a creare la giusta atmosfera con un audio straordinario. QNED86 da 100’’ non si fa mancare nulla e spicca anche nella categoria gaming, arricchita da una fluidità fino a 144Hz con VRR e AMD FreeSync.

Le numerose novità introdotte, basate sull’IA, rendono l’esperienza utente ancor più completa e intuitiva, oltre che semplice. Tutto con l’aiuto del nuovo telecomando, integrato con AI Search e Microsoft Copilot. Non resta che provarlo per vivere un’esperienza di intrattenimento come quella di una sala cinematografica.