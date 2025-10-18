Ad
Nessun limite per LG QNED86 da 100” che conquista il salotto

Non perderti LG QNED86, la TV da 100 pollici che risponde alla crescente domanda di schermi sempre più grandi.

scritto da Rosalba Varegliano
Maestoso e prestante, il nuovo LG QUNED86 da 100 pollici è la TV con AI che permette di vivere un’esperienza cinema direttamente nel salotto di casa. Garantisce una qualità di visione eccellente grazie alla diagonale straordinaria, la ricchezza di contenuti webOS, e tanto altro. Il perfetto alleato per le giornate tra le mura della propria casa.

L’arrivo di questo televisore così grande risponde a una domanda in costante crescita per schermi protagonisti delle pareti di casa: secondo le stime di Omdia, le spedizioni globali di TV con diagonali superiori agli 80 pollici registreranno un incremento del 44% entro il 2029. LG QNED86 da 100” è tra questi ed è disponibile sullo shop online ufficiale dell’azienda e nei migliori negozi di elettronica di consumo.

Questa TV incredibile è parte della collezione di TV QNED evo AI introdotta questa primavera: grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color, che sostituisce i tradizionali Quantum Dot, LG QNED86 da 100” offre una resa dei colori molto più ricca e naturale, per offrire colori pieni e realistici sia in ambienti ben illuminati sia in quelli più bui, riproducendoli così come li percepisce l’occhio umano. La capacità di riproduzione delle sfumature dei colori di questo dispositivo è certificata Intertek per il raggiungimento del 100% del volume colore, come tutta la gamma LG QNED evo.
Provvisto anche della tecnologia Precision Dimming con MiniLED, che consente un controllo meticoloso e puntiglioso della retroilluminazione su centinaia di zone, migliorando contrasto e luminosità.

Esperienza senza pari con la nuova LG QNED86 da 100 pollici

Il motore che permette a tutto ciò di funzionare perfettamente è il processore α8 AI Gen2, che, grazie all’Intelligenza Artificiale, riconosce in automatico il tipo di contenuto riprodotto e ne ottimizza ogni aspetto: dalla risoluzione, al suono e le immagini. Allo stesso modo, la funzione AI Picture Pro analizza e migliora in tempo reale ogni scena mostrata sul display, mentre le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos contribuiscono a creare la giusta atmosfera con un audio straordinario. QNED86 da 100’’ non si fa mancare nulla e spicca anche nella categoria gaming, arricchita da una fluidità fino a 144Hz con VRR e AMD FreeSync.

Le numerose novità introdotte, basate sull’IA, rendono l’esperienza utente ancor più completa e intuitiva, oltre che semplice. Tutto con l’aiuto del nuovo telecomando, integrato con AI Search e Microsoft Copilot. Non resta che provarlo per vivere un’esperienza di intrattenimento come quella di una sala cinematografica.

