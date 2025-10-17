One UI 8.5: ora l’orologio della lockscreen si adatta a tutti gli oggetti

One UI 8.5 segna un momento di rifinitura per Samsung. L’azienda sudcoreana sembra voler consolidare la propria identità estetica, puntando su un linguaggio grafico più coerente e su interazioni più fluide. A tal proposito, il cambiamento più evidente si manifesta già nella schermata di blocco. Quest’ultima viene trasformata in uno spazio dinamico e adattivo. Nel dettaglio, l’orologio della lockscreen non si limita più a reagire alla presenza di persone o animali, ma riconosce tutti gli oggetti all’interno dell’immagine di sfondo. Modificando automaticamente la disposizione per integrarsi in modo armonioso. A rendere il risultato più sofisticato contribuisce un nuovo sistema di selezione intelligente dei colori, capace di analizzare la foto e scegliere tonalità complementari per l’orologio.

Le novità proposte con l’arrivo di One UI 8.5

E non è tutto.Nella schermata di blocco, toccare le scorciatoie delle app non apre più solo i collegamenti rapidi, ma un pop-up con l’intera lista delle applicazioni, ampliando le possibilità di personalizzazione. Inoltre, Samsung interviene su vari aspetti delle app di sistema, seguendo un principio di uniformità grafica. Il pannello rapido riceve una cura particolare nella resa visiva dei pulsanti. Mentre l’app Benessere Digitale viene riorganizzata con pulsanti più grandi e un layout più leggibile.

Le modifiche proseguono con un ridisegno dell’app Telefono, che ora presenta una barra inferiore composta unicamente da icone distribuite su tutta la larghezza. Ed anche con l’app Meteo, che adotta una struttura simile a quella di Impostazioni, spostando la barra di ricerca in basso e incorniciando in alto il nome della località. La Galleria introduce una nuova sezione Galaxy AI con un’impostazione più intuitiva: i nomi delle schede sono mostrati per esteso, eliminando lo scorrimento laterale. One UI 8.5 rappresenta la maturazione del linguaggio visivo che Samsung affina costantemente. Ogni aggiornamento intermedio diventa un passo verso una interfaccia più elegante e intuitiva, dove estetica e funzionalità si incontrano.