Battlefield 6: superato Call of Duty con oltre 750.000 utenti connessi su Steam

Esordio da record per Battlefield 6. Il nuovo titolo di EA ha letteralmente infiammato la community del gaming mondiale, infrangendo un traguardo che fino a oggi apparteneva a Call of Duty. Nel giorno del lancio, il 10 ottobre, il gioco ha raggiunto 747.440 giocatori simultanei su Steam, superando così il picco massimo mai registrato dalla saga rivale. È un risultato che segna il ritorno in grande stile di Battlefield, e conferma come la serie sia riuscita a riconquistare la fiducia dei fan dopo anni.

La partenza è stata talmente esplosiva da mettere sotto pressione i server. Per gestire l’afflusso, gli sviluppatori di Battlefield Studios avevano attivato un sistema di code di accesso per evitare crash e disconnessioni. Una scelta che ha garantito stabilità anche nei momenti di massimo carico.

Battlefield 6, un successo annunciato: il nuovo re degli sparatutto?

In meno di un’ora dal debutto, il gioco ha toccato 606.000 giocatori connessi, crescendo costantemente fino a superare quota 750.000 nel corso della serata. Numeri che lo posizionano al secondo posto assoluto su Steam, dietro solo a Counter-Strike 2, e tra i 15 titoli più giocati nella storia della piattaforma, davanti persino a Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Il boom di Battlefield 6 non arriva del tutto a sorpresa. Già durante la beta aperta di agosto, il titolo aveva radunato oltre mezzo milione di giocatori in contemporanea, segno di un interesse sempre più alto verso la serie. Gli analisti stimano che, includendo le versioni console su PlayStation e Xbox, il totale degli utenti connessi possa sfiorare persino il milione. L’entusiasmo è alimentato da un comparto tecnico eccellente e da un gameplay che unisce battaglie su larga scala, ambiente completamente distruttibile e una resa visiva che spinge al massimo le capacità dei sistemi di nuova generazione.

Nel frattempo, Call of Duty: Black Ops 7 si prepara al debutto del 14 novembre. Ma dopo l’exploit di Battlefield 6, sarà difficile per Activision riconquistare il trono. Se il trend del weekend verrà confermato, EA potrebbe chiudere il 2025 con il multiplayer più giocato dell’anno.