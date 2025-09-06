Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung prosegue con il programma di aggiornamenti legati a One UI 8, la nuova interfaccia basata su Android 16. Dopo il Galaxy Z Flip 6, anche il Galaxy Z Fold 6 inizia a ricevere la seconda beta, un passo importante verso la versione stabile.

Le novità della seconda beta

L’aggiornamento, identificato con il firmware F956BXXU2ZYHB, ha un peso di circa 930 MB e integra le patch di sicurezza di settembre 2025. Oltre alle misure di protezione, la nuova release si concentra soprattutto sulla correzione di numerosi bug emersi nella prima fase di test.

Tra i problemi risolti figurano le disconnessioni improvvise di Android Auto, i malfunzionamenti dei widget della schermata esterna e alcune anomalie grafiche nella gestione delle icone in modalità multi-finestra. Vengono inoltre sistemati difetti nell’anteprima della fotocamera e nel comportamento dello zoom in modalità Flex, che creava difficoltà durante le registrazioni video. Un altro miglioramento riguarda la riattivazione dello schermo, ora più rapida all’apertura del dispositivo.

Perché è un aggiornamento rilevante

One UI 8 rappresenta un’evoluzione importante per l’ecosistema Galaxy. Basata su Android 16, introduce un’interfaccia rinnovata e nuove funzioni pensate per sfruttare al meglio i pieghevoli. Il Galaxy Z Fold 6, con il suo ampio display interno e la modalità multi-finestra, è uno dei modelli che più beneficiano di un software ottimizzato. La correzione di bug legati a fotocamera, widget e multitasking dimostra l’attenzione di Samsung nel perfezionare l’esperienza d’uso, rendendo la transizione verso la versione stabile più fluida per chi utilizza quotidianamente il dispositivo.

Distribuzione e disponibilità

La seconda beta è stata rilasciata inizialmente in India, come spesso accade per i test preliminari di Samsung. Nei prossimi giorni, la disponibilità dovrebbe estendersi ad altri mercati, inclusa l’Europa. Gli utenti iscritti al programma beta possono verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento accedendo al menu Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. L’azienda non ha fornito una data precisa per il rilascio globale, ma il ritmo serrato dei test indica che la versione stabile potrebbe arrivare entro poche settimane.

Il percorso di One UI 8

Samsung ha avviato il rollout delle prime beta di One UI 8 a inizio agosto, coinvolgendo inizialmente la serie Galaxy S23. Successivamente, la distribuzione è stata estesa ai modelli più recenti, tra cui i pieghevoli.

Ogni nuova release si concentra sul miglioramento della stabilità generale e sull’eliminazione dei bug segnalati dagli utenti. La strategia è quella di affinare gradualmente l’esperienza, così da garantire che la versione definitiva sia pronta per una diffusione su larga scala senza problemi critici.