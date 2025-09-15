Smartphone pieghevoli: ecco come procede il settore

Nel corso del secondo trimestre del 2025, il mercato degli smartphone pieghevoli ha mostrato una crescita importante. Segnando un’espansione non solo in Europa, ma a livello globale. Secondo l’ultimo report di Counterpoint Research, le spedizioni di tali dispositivi sono aumentate del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Confermando, in tal modo, un interesse sempre più diffuso verso tecnologie innovative e dal design particolare. Nel dettaglio, la Cina resta ancora il principale motore di tale mercato, ma gli Stati Uniti stanno emergendo come un territorio in rapida espansione. La loro quota di mercato è infatti raddoppiata, un segnale chiaro che anche oltreoceano i pieghevoli stanno conquistando il pubblico.

Smartphone pieghevoli in evoluzione: ecco i dettagli

Il dato più sorprendente riguarda la leadership nelle spedizioni: Motorola è riuscita a superare Samsung, conquistando la vetta del settore. Il successo dell’azienda appare legato ad una combinazione di tempismo e strategia di prodotto. Motorola ha raggiunto una quota di mercato del 28%. La serie Razr 2025 ha giocato un ruolo centrale in tale scenario, offrendo al pubblico un equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Dall’altro lato, Samsung ha visto la propria quota ridursi dal 21% al 9%. Un calo significativo in apparenza, ma che deve essere interpretato con attenzione. Il motivo principale non è un fallimento commerciale, ma le tempistiche dei lanci. I nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 non erano ancora disponibili durante il trimestre preso in esame. Tale vuoto ha lasciato più spazio alla concorrenza. Le prospettive per il terzo trimestre del 2025 indicano che la situazione potrebbe ribaltarsi.

Le prime informazioni sulle vendite dei nuovi pieghevoli Samsung sono incoraggianti. Con numeri tali da spingere l’azienda ad aumentare la produzione per soddisfare la crescente domanda. Con tali premesse, è evidente che la competizione resta viva e in evoluzione. Dunque, i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire quale brand riuscirà a dominare il segmento dei pieghevoli in rapida espansione.