Monopattino elettrico a soli 130 euro: l’offerta di AliExpress

L’ultima promozione disponibile su AliExpress nasconde al proprio interno una soluzione davvero più unica che rara, con la quale il consumatore si ritrova a poter acquistare un monopattino elettrico con un risparmio importante sul listino originario. Si tratta dell’iScooter i9, un prodotto che raggiunge una potenza di 350W con motore a 36v, e al cui interno trova posto una batteria da 7.5Ah, perfetta per godere di una autonomia complessiva anche di 30km (solo percorrendo strade piane).

La velocità massima che si può raggiungere durante il suo utilizzo è di 30km/h, nella parte bassa trovano posto due ruote da 8,5 pollici di diagonale, antiscoppio, perfette per solcare ogni superficie, così da facilitare la vita di tutti coloro che sono alla ricerca di un mezzo versatile da utilizzare praticamente ovunque. Il prodotto può facilmente essere “controllato” tramite l’applicazione mobile, compatibile sia con iOS che con Android, osservando in tempo reale tutte le sue specifiche e le informazioni di stato.

Il trasporto viene facilitato dal suo essere ripiegabile su sé stesso, è chiaro che si tratta di un prodotto non propriamente leggero, ma questa caratteristica lo rende maggiormente adatto a tutti, o anche agli utenti che semplicemente lo vogliono trasportare nel baule della macchina.

AliExpress, grande sconto sul monopattino elettrico

Il suo prezzo di vendita è davvero alla portata di ogni consumatore, se pensate che parliamo di un monopattino elettrico di listino di 486,17 euro, ma che oggi può essere acquistato dal consumatore con un esborso finale di soli 131,56 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Come tutti gli sconti di cui vi abbiamo parlato negli ultimi mesi, anche l’elemento in oggetto viene spedito direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con consegna garantita in pochi giorni. La spedizione è completamente gratuita, avviene dalla Germania, e come era lecito immaginarsi non sono previsti dazi doganali di alcun tipo.