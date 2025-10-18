Galaxy Z Fold7: Altroconsumo gli fornisce il Sigillo Qualità Ottima

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a crescere. Spinto da innovazioni tecnologiche e da una domanda in costante evoluzione. In tale contesto, Samsung ha recentemente annunciato che il suo Galaxy Z Fold7, modello top di gamma con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, ha ricevuto il riconoscimento di Altroconsumo. Ottenendo il prestigioso Sigillo Qualità Ottima. Il premio viene assegnato ai prodotti che raggiungono risultati eccellenti nei test indipendenti. Posizionandosi subito dietro il titolo di Migliore del Test. Il dispositivo ha affrontato un esame approfondito nell’ambito di un confronto tra 255 prodotti, testati secondo parametri rigorosi. I quali valutano qualità costruttiva, prestazioni e esperienza d’uso complessiva. Samsung ha comunicato con entusiasmo il risultato, sottolineando la cura nella progettazione del pieghevole. E le innovazioni introdotte rispetto ai modelli precedenti. L’azienda non ha fornito ulteriori dettagli sui criteri specifici dei test, ma la certificazione conferma un apprezzamento significativo da parte di un ente indipendente.

Samsung: ecco i dettagli sulla certificazione di Altroconsumo

E non è tutto. Il dispositivo ha registrato una partenza solida. Secondo i dati di Counterpoint, nelle prime quattro settimane dal lancio, le vendite in Europa hanno superato le 250mila unità. Rendendolo il foldable più venduto della sua categoria nella regione. L’esperienza d’uso del dispositivo conferma la reputazione guadagnata. Tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti e dai tester figurano il design ergonomico, l’evoluzione del display esterno e della cerniera. Oltre a un comparto audio performante. Le prestazioni complessive risultano fluide e affidabili, offrendo un utilizzo versatile sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Eppure, alcuni elementi restano criticabili. Tra cui l’assenza della S Pen, la durata della batteria, la velocità di ricarica e il prezzo di listino. Elementi che rappresentano ancora punti di attenzione per i consumatori più esigenti.

L’interesse crescente per i pieghevoli come il Galaxy Z Fold7 riflette una tendenza più ampia. Gli utenti cercano dispositivi che combinino innovazione tecnologica e qualità costruttiva, capaci di sostituire in modo convincente i tradizionali smartphone. Il riconoscimento di Altroconsumo e il successo commerciale indicano che i pieghevoli di Samsung stanno entrando in una fase di maturità. Aprendo la strada a un futuro in cui la flessibilità e la versatilità dei dispositivi saranno sempre più centrali.