Ad
AndroidInformatica e Sistemi OperativiNews

Come condividere file tra Android e Windows in modo semplice e veloce

Una funzione comoda che pochi usano davvero, chiamata Nearby Share, potrebbe svoltare il vostro modo di condividere tra Android e Windows

scritto da Felice Galluccio
Nearby Share

Tra le funzioni più pratiche introdotte da Google negli ultimi anni c’è Condivisione nelle vicinanze, pensata per trasferire file in modo immediato tra dispositivi Android e computer con Windows. Non serve più passare da WhatsApp, email o cavi USB: il sistema usa Wi-Fi e Bluetooth per inviare documenti, foto o video in pochi secondi, anche senza connessione internet attiva.

Per usarla su smartphone basta aprire le Impostazioni e cercare “Condivisione nelle vicinanze”. Una volta attivata, il telefono diventa visibile agli altri dispositivi vicini. Da quel momento, ogni volta che si preme “Condividi” su un’immagine o su un file, appariranno automaticamente i dispositivi compatibili. La connessione avviene in modo diretto, senza dover digitare codici o accettare inviti complicati.

Sul computer, invece, occorre installare l’app ufficiale “Nearby Share by Google”, disponibile gratuitamente sul sito dell’azienda. Dopo il login con lo stesso account Google usato sul telefono, i dispositivi si riconoscono da soli. Trascinando un file sull’app o selezionando “Invia con Nearby Share” dal menu, il documento viene trasferito in pochi istanti.

Trasferimenti rapidi e senza rischi

Il punto di forza di questa funzione è la sicurezza: i file viaggiano su una connessione diretta e vengono cifrati, senza passare da internet o da server esterni. È possibile decidere se rendere visibile il proprio dispositivo a tutti, solo ai contatti o soltanto ai propri dispositivi personali, in modo da evitare ricezioni indesiderate.

La velocità è un altro vantaggio evidente. Un video di centinaia di megabyte si trasferisce in pochi secondi, e la procedura funziona anche con più file contemporaneamente. Per chi lavora spesso tra telefono e PC, è una soluzione ideale: si possono inviare foto, documenti di lavoro o screenshot senza dover cercare cavi o aprire applicazioni di terze parti.

La Condivisione nelle vicinanze è una di quelle funzioni che semplifica davvero la vita: discreta, veloce e sempre a portata di mano, perfetta per chi usa ogni giorno Android e Windows e vuole collegarli in modo naturale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!