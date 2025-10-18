Spotify introduce i profili per bambini: più sicurezza e controllo per le famiglie

Spotify continua a migliorarsi e questa volta lo fa introducendo i nuovi Managed Accounts. Si tratta di una funzionalità che permette ai genitori un controllo più preciso sull’ascolto dei figli. Ci sono stati diversi test durante gli ultimi mesi, con la novità che dovrebbe arrivare a breve in Italia ma che è già stata lanciata in altri paesi.

Questa nuova soluzione garantirà ai genitori diverse opportunità per salvaguardare i propri figli. Si potrà ad esempio bloccare singoli artisti o brani, disattivare i video musicali e filtrare automaticamente i contenuti espliciti. Anche alcune funzioni social, come la possibilità di seguire altri utenti o inviare messaggi, vengono disattivate per garantire un ambiente digitale più protetto. In questo modo, i bambini possono ascoltare musica in autonomia, ma sempre sotto supervisione e senza alterare le abitudini d’ascolto dei genitori.

Addio ai suggerimenti confusi nelle playlist

Uno dei motivi principali che ha spinto Spotify a introdurre i Managed Accounts riguarda la separazione dei dati di ascolto. Finora, l’uso condiviso del piano familiare causava interferenze tra i gusti musicali dei membri: bastava che un bambino ascoltasse per ore canzoni per piccoli per veder apparire quelle stesse tracce nelle playlist suggerite ai genitori.

Con i nuovi profili, ogni utente ha playlist, preferenze e consigli indipendenti, mantenendo pulite le sezioni personalizzate come “Discover Weekly” o “Wrapped”.

Come si crea un profilo gestito

Per attivare la funzione, è sufficiente entrare nella sezione “Aggiungi un membro” del piano Premium Family e scegliere l’opzione “Aggiungi un ascoltatore di età inferiore a 13 anni”. Ogni piano consente fino a sei profili individuali, compresi quelli dei minori.

Questa soluzione rappresenta un’evoluzione rispetto a Spotify Kids, ancora disponibile ma limitato e separato dall’esperienza principale. Con i Managed Accounts, Spotify offre una modalità d’uso più flessibile, adatta alle famiglie che desiderano proteggere i minori senza rinunciare alla personalizzazione del servizio.