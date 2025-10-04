Google Home si rinnova con Gemini: arrivano funzioni AI a pagamento

Google ha presentato una nuova generazione di Google Home, l’app per la gestione della smart home che ora integra le capacità di Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Mountain View. Non si tratta soltanto di un aggiornamento estetico, ma di un vero e proprio ripensamento del sistema: Gemini for Home sostituirà Google Assistant su smart speaker e smart display, introducendo interazioni più naturali e una gestione più precisa dei dispositivi domestici.

Tra le novità principali spiccano le conversazioni fluide con l’AI, la capacità di comprendere richieste complesse con eccezioni (come “accendi tutte le luci tranne quelle in cucina”), la funzione Gemini Live che permette di parlare con l’assistente senza parola d’ordine, e l’evoluzione delle videocamere di sicurezza, che diventano in grado di analizzare e descrivere ciò che accade, riassumendo gli eventi più importanti della giornata.

Le funzioni incluse negli abbonamenti Google Home

Non tutte le nuove opzioni saranno gratuite. Google introduce infatti Google Home Premium, un abbonamento che sostituirà Nest Aware e darà accesso alle funzionalità più avanzate. Il costo parte da 10 euro al mese (o 100 euro l’anno) per il piano Standard, che offre 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, notifiche intelligenti, Gemini Live su speaker e display, oltre alla possibilità di creare automazioni a partire da comandi naturali.

Il piano Advanced, da 18 euro al mese (o 180 euro l’anno), amplia l’offerta con 60 giorni di cronologia eventi, registrazioni video 24/7, notifiche descrittive, ricerca nella cronologia e riepiloghi giornalieri, funzioni che saranno progressivamente disponibili dal 2026.

Integrazione con Google One

Gli abbonamenti a Google Home Premium sono inclusi anche nei pacchetti Google AI Pro (21,99 euro al mese) e Google AI Ultra (139,99 euro per i primi tre mesi, poi 274,99 euro), che rispettivamente includono le versioni Standard e Advanced senza costi aggiuntivi.

Con questa scelta, Google punta a un modello che rende l’AI il cuore della smart home, ma allo stesso tempo introduce un sistema a pagamento per accedere alle funzioni più sofisticate.