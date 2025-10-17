WhatsApp, in arrivo un’altra nuova funzione per sti stati

L’obiettivo di WhatsApp di trasformare la propria applicazione in un vero e proprio social network è sempre più vicino. Non è un mistero che l’app di Meta ultimamente stia strizzando l’occhio ad alcune delle sue app ”sorelle”, in modo particolare a Instagram. Infatti, la piattaforma sta prendendo in prestito diverse funzioni da quest’ultima, che sono prevalentemente delle funzioni social.

Gli aggiornamenti di stato, infatti, ricordano tantissimo le storie di Instagram, e piano piano WhatsApp sta integrando alcune novità molto simili.

Ad esempio, recentemente sono arrivati dei rumors secondo i quali WhatsApp sta per integrare sugli aggiornamenti di stato, un box interattivo per scrivere delle domande. Ma si potranno anche inserire delle emoji interattive, per ricevere delle reazioni rapide ai contenuti multimediali da parte dei propri contatti. Ma l’attenzione su WhatsApp per quanto riguarda le novità inerenti agli aggiornamenti di stato, non termina qui, perché a breve potranno arrivare altre novità.

WhatsApp, potrebbero arrivare le notifiche per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp starebbe sperimentando una nuova funzione legata agli aggiornamenti di stato, con lo scopo di migliorare la visibilità dei contenuti multimediali che vengono postati. Per vedere il contenuto multimediale, postato da un contatto, bisogna recarsi all’interfaccia dedicata e così visionare tutti gli stati presenti. In questo modo, se non ci si reca in quella sezione, spesso agli utenti potrebbero sfuggire alcuni stati.

WhatsApp punta a migliorare proprio questo aspetto, introducendo delle notifiche in tempo reale. Con la nuova funzione in arrivo agli utenti, verrà concessa la possibilità di attivare la ricezione di notifiche quando alcuni utenti selezionati posteranno dei contenuti sugli Stati.

Si tratta di un miglioramento importante per quanto riguarda la comunicazione, perché permetterà agli utenti di non perdersi più nulla e di essere sempre aggiornati sui contenuti dei propri contatti, soprattutto magari a quelli inerenti degli eventi o degli annunci importanti.