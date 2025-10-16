Ad
WhatsApp prepara gli sticker interattivi per reagire agli Stati

Una novità che rende le reazioni più dirette per quanto riguarda gli aggiornamenti di stato è in arrivo su WhatsApp, ecco come funziona.

scritto da Felice Galluccio
WhatsApp sta testando una nuova funzione che permetterà di reagire agli Stati tramite sticker interattivi, introducendo un modo più immediato e visivo per rispondere ai contenuti condivisi. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.30.2 per Android ed è ancora in fase di sviluppo, ma il rilascio pubblico è previsto con uno dei prossimi aggiornamenti.

Dopo gli sticker con domande e le nuove opzioni di personalizzazione, l’app di Meta continua a puntare su strumenti che rendono le interazioni più coinvolgenti. Il sistema permetterà di inserire un’emoji direttamente su foto o video prima della pubblicazione, in modo analogo a quanto avviene con le Stories di Instagram.

Come funzioneranno le reazioni interattive su WhatsApp per gli Stati

WhatsApp reazioni Stati

Chi visualizza lo Stato potrà toccare l’emoji applicata per inviare una reazione privata e istantanea all’autore, senza dover aprire la finestra dei messaggi. Tutte le risposte saranno protette dalla crittografia end-to-end, come già avviene per chat e chiamate, garantendo che solo il creatore dello Stato possa visualizzarle.

Gli utenti potranno scegliere liberamente qualsiasi emoji dall’elenco completo, adattandola al tono o all’emozione del momento. Dalle faccine sorridenti ai cuori, fino ai pollici alzati, ogni reazione diventerà parte integrante dell’immagine o del video, rendendo più espressiva la comunicazione.

Ogni volta che una persona reagirà a uno Stato, WhatsApp invierà una notifica dedicata, indicando l’emoji utilizzata e chi l’ha inviata. Questo permetterà di gestire le risposte in modo chiaro anche quando sono presenti più aggiornamenti.

WhatsApp così rende gli Stati più interattivi: potrebbe essere la svolta

L’obiettivo di questa funzione è favorire una partecipazione più spontanea e migliorare l’esperienza d’uso degli Stati, che negli ultimi mesi hanno ricevuto numerosi aggiornamenti. L’aggiunta degli sticker reattivi rende le interazioni più naturali e visibili, avvicinando ulteriormente WhatsApp al linguaggio immediato dei social. Potrebbe essere questo il punto di svolta reale per un aspetto di WhatsApp poco utilizzato negli anni.

