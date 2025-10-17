CMF Buds Pro 2: al minimo storico oggi su Amazon

Oggi vi parliamo di un prodotto che sicuramente salta all’occhio ancora prima di usarlo, stiamo parlando delle CMF Buds Pro 2, delle cuffie true wireless lanciate da Nothing che garantiscono una qualità del suono decisamente interessante e uniscono un prezzo assolutamente competitivo, mentre leggete infatti sono in sconto su Amazon a 44,95 € (minimo storico), offrendo decisamente tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero perfetta e una qualità di ascolto di primo livello.

Caratteristiche

Nello specifico, l’offerta attualmente disponibile su Amazon resterà attiva fino al 19 ottobre salvo esaurimento scorte, queste cuffie offrono delle caratteristiche davvero interessanti dal momento che garantiscono anche una cancellazione del rumore attiva fino a 50 dB insieme a sei microfoni e al supporto all’audio spaziale, in parole povere sono delle cuffie che offrono qualcosa in più rispetto all’esperienza d’uso standard di questa tipologia di prodotto.

Queste cuffie nello specifico appartengono alla fascia entry level del mercato ma mostrano delle chiare ambizioni verso la fascia media, il case rappresenta un elemento di design decisamente interessante che però non è solamente visivo dal momento che la rotella inserita per aprirlo offre delle funzioni specifiche, tramite quest’ultima e ovviamente l’applicazione Nothing X sarà possibile utilizzarla per regolare il volume, disattivare i microfoni, attivare la modalità abbassa latenza e con un semplice clic anche gestire il play/pausa.

Le cuffie in questione, poi dal lato audio garantiscono uno speak da 11 mm e un tweeter da 6 mm, che offrono una resa convincente, soprattutto dopo la disattivazione dell’Ultra Bass 2.0, il tutto abbinato a sei microfoni che in chiamata, grazie anche alla tecnologia Clear voice 2, riescono a restituire una resa davvero di altissimo livello in grado di competere anche con prodotti di fascia decisamente più elevata, il tutto grazie anche all’aiuto del software Wind Noise Reduction.

Se dunque state cercando qualcosa che non costi troppo, di livello decisamente interessante e con caratteristiche non comuni ai prodotti base, queste cuffie potrebbero fare per voi, però affrettatevi dal momento che i pezzi disponibili potrebbero terminare presto.