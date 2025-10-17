Google rinnova Gemini: nuova interfaccia e maggiore coerenza visiva

Google continua a lavorare senza sosta sul suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, Gemini. Quest’ultimo, di recente, è stato protagonista di un nuovo aggiornamento che introduce importanti modifiche all’interfaccia utente. Le novità principali riguardano la casella di immissione testuale, completamente riprogettata per offrire un’interazione più fluida e coerente con il resto dell’applicazione.

La nuova UI sostituisce il classico campo di testo con un “foglio interattivo” posizionato nella parte inferiore dello schermo. All’interno sono stati mantenuti tutti gli strumenti già noti agli utenti. Tra questi il pulsante “+” per gli allegati, il menù degli strumenti a sinistra e i comandi vocali e “Gemini Live” a destra. Il team di sviluppo ha anche deciso di spostare il selettore dei modelli AI accanto al microfono. Questa scelta semplifica la navigazione e permette di cambiare rapidamente modello senza dover scorrere l’interfaccia.

Gemini più chiaro e coerente: Google punta sulla semplicità d’uso e sull’uniformità grafica

Il nuovo posizionamento del selettore non è solo una scelta estetica. Esso migliora la coerenza complessiva dell’esperienza utente, poiché il menù dei modelli si apre già dal basso. Il selettore stesso è stato rielaborato con caratteri più grandi, leggibili e con una spunta blu per indicare il modello attivo, rendendo più immediata la distinzione tra Gemini 2.5 Flash e 2.5 Pro.

Un’altra modifica riguarda il piccolo disclaimer “Gemini può fare errori…”, che appare dopo ogni risposta dell’assistente. In precedenza era collocato sotto la casella di testo; ora compare sopra il foglio di immissione, adattandosi meglio al nuovo layout e migliorando la leggibilità generale. Gli utenti possono aggiornare l’app direttamente dal Play Store o dall’AppStore, assicurandosi di avere la versione più recente dell’app Google. L’assistente è accessibile anche tramite Web App all’indirizzo gemini.google.com/app, disponibile in Italia in modo stabile.

Con questo restyling, Google conferma la volontà di rendere Gemini più accessibile, intuitivo e moderno, avvicinandolo sempre di più alla visione di un assistente universale integrato in tutti i dispositivi.