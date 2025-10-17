Samsung rilancia Bixby con una nuova interfaccia in One UI 8.5

Samsung non sembra intenzionata a dire addio a Bixby, il suo assistente vocale storico. Nonostante l’arrivo di Google Gemini come assistente predefinito sui nuovi Galaxy S25, un recente leak pubblicato da SamMobile mostra una versione completamente rinnovata dell’interfaccia di Bixby, destinata a debuttare con la One UI 8.5.

Le immagini trapelate rivelano un overlay ridisegnato, caratterizzato da uno stile più moderno e coerente con il linguaggio grafico di One UI 8.5. L’aspetto ricorda da vicino quello di Gemini, segno che Samsung punta a rendere l’esperienza più uniforme e visivamente armoniosa. Una scelta che lascia intendere come l’azienda non voglia ancora archiviare definitivamente il progetto, ma piuttosto ridefinirne il ruolo all’interno del suo ecosistema.

Bixby si evolve con One UI 8.5

Almeno per il momento tutto ciò che sembra essere in fase di rinnovamento, riguarda il design estetico. Per ora, non si sa se l’aggiornamento porterà anche nuove funzioni o miglioramenti in termini di prestazioni. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Bixby potrebbe integrarsi più a fondo con le Modalità e Routine di sistema. Questo consentirebbe di sfruttare la sua capacità di operare on-device senza necessità di connessione costante al cloud.

Questa caratteristica, che in passato ha distinto Bixby da altri assistenti vocali, potrebbe essere la chiave per una coabitazione con Gemini: il primo dedicato alle azioni locali e alla gestione automatizzata del dispositivo, il secondo orientato alle funzioni AI più complesse e basate sull’elaborazione cloud.

In arrivo con Galaxy S26

La nuova One UI 8.5, costruita su Android 16, farà il suo debutto ufficiale con la serie Galaxy S26, attesa per l’inizio del prossimo anno. La versione beta è prevista per novembre, periodo in cui sarà possibile verificare concretamente se Bixby avrà un ruolo più attivo o se questo aggiornamento grafico rappresenterà solo un ultimo tentativo di rilancio.

Al momento, ciò che è certo è che Samsung non ha ancora voltato pagina del tutto. Con questa nuova interfaccia, Bixby ottiene una seconda possibilità per dimostrare di poter ancora avere spazio accanto a Gemini, magari come assistente complementare pensato per chi preferisce restare nell’ecosistema Samsung.