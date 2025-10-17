Sora 2: i dati sui download sono molto promettenti

Il settore delle applicazioni di intelligenza artificiale si arricchisce di un nuovo protagonista. Si tratta di Sora, lo strumento di generazione video di OpenAI che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. In pochi giorni, l’applicazione ha raggiunto numeri record, segnando un debutto senza precedenti per un prodotto dell’azienda. La rapidità con cui Sora è stata adottata dagli utenti riflette un interesse crescente verso strumenti capaci di creare contenuti audiovisivi di alta qualità in modo automatizzato. Il successo è stato confermato da Bill Peebles, responsabile del progetto Sora in OpenAI, che ha annunciato come l’applicazione ha superato un milione di download in meno di cinque giorni. Un dato che assume ancora più rilevanza considerando le limitazioni attuali: l’accesso all’app è, infatti, riservato agli utenti su invito. Disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. Eppure, anche con tali restrizioni, la domanda ha superato ogni aspettativa, posizionando Sora rapidamente ai vertici dell’App Store statunitense.

Sora 2 conquista il pubblico: ecco i dettagli

OpenAI, con il suo nuovo strumento, ha stabilito un primato. Secondo le stime della società di analisi Appfigures, nei primi sette giorni l’app ha totalizzato 627.000 download su iOS. Superando così i 606.000 registrati da ChatGPT nello stesso periodo. Tale confronto evidenzia non solo l’attrattiva del nuovo strumento, ma anche un livello di attesa senza precedenti per la generazione video AI. Parte del clamore è nato grazie alla diffusione virale sui social media di filmati realizzati col modello. Sora 2 è in grado di generare scene di grande realismo e deepfake. Elementi che hanno rapidamente conquistato gli utenti, alimentando discussioni sulle potenzialità creative e sulle implicazioni etiche di tale tecnologia.

Quanto emerso evidenzia come l’interesse verso applicazioni di AI generativa non si limita più al testo, ma si stia estendendo a forme di creatività più complesse e immersive. Sora suggerisce un cambiamento più ampio nel modo in cui le persone interagiranno con i contenuti digitali. La capacità di produrre video realistici tramite intelligenza artificiale apre prospettive che vanno dalla creatività individuale alla produzione professionale. Confermando, in tal modo, come l’AI sta rapidamente ridefinendo i confini della comunicazione e dell’intrattenimento.