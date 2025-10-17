Motorola aggiorna Edge 50 Pro e Moto G Power (2025) ad Android 16

La corsa agli aggiornamenti prosegue senza sosta. Dopo le prime versioni su Edge 60 Pro e Edge50 Fusion, Motorola amplia la distribuzione di Android 16 coinvolgendo ora il 50 Pro e Moto G Power (2025). I nuovi firmware, identificati come W1UM36H.19-13-4 e W1VE36H.10-12, pesano circa 1,5GB e introducono un pacchetto di novità mirate a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. L’update è già disponibile in India per l’Edge 50 Pro e negli Stati Uniti per il Moto G Power, ma sarà rilasciato a livello mondiale solo nelle prossime settimane.

Android 16 porta i Live Updates e nuove funzioni intelligenti anche su Motorola

Le novità toccano numerosi aspetti del sistema operativo. Motorola ha lavorato su un’interfaccia più “espressiva”, arricchita da nuovi dettagli grafici e transizioni più fluide. L’aggiornamento porta con sé una maggiore protezione contro le app dannose, una migliore compatibilità con i dispositivi Bluetooth LE Audio e una rinnovata stabilità generale. Tra le aggiunte più attese figurano anche le modalità personalizzate accessibili dalle impostazioni, utili per adattare il telefono a diverse esigenze quotidiane.

Android 16 introduce anche tutte le novità previste da Google per la nuova versione del sistema operativo. Gli utenti Motorola potranno ora usufruire dei Live Updates, che permettono di seguire in tempo reale eventi o attività direttamente dalla schermata di blocco, e di un sistema di notifiche più dinamico e intelligente. Arrivano anche miglioramenti per il gesto indietro predittivo, gli screenshot HDR, un selettore di foto aggiornato e una gestione più fluida delle app in background.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento è sufficiente aprire le impostazioni. Da qui accedere alla sezione Aggiornamento di sistema e selezionare Verifica disponibilità aggiornamenti. Se il pacchetto è già stato rilasciato, il download potrà essere avviato immediatamente con Aggiorna ora. Motorola dimostra così di mantenere un ritmo costante nel rilascio degli update, segno di una strategia software sempre più attenta e precisa.