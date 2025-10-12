OpenAI: Sora introduce i personaggi dei film con regole strettissime

A quanto pare OpenAI ha in serbo grandi novità per quanto riguarda la propria piattaforma di creazione video basata su un’intelligenza artificiale Sora, nello specifico stiamo parlando di una collaborazione che porterà finalmente all’introduzione dei personaggi di fantasia sottoforma di camei all’interno dei video ottenuti tramite la piattaforma, a confermare tutto questo è stato Bill Peebles, responsabile del team Sora, il quale ha dichiarato che questo progetto è sulla linea dei lavori della società e che tante novità arriveranno molto presto.

Passo in avanti atteso

Si tratta di un passo in avanti decisamente importante dopo che la società ha dovuto superare dei problemi molto insidiosi legati al copyright ma anche di natura etica dopo che il software è stato utilizzato in modo improprio per generare video di personaggi o figure decisamente di spicco investi inaccettabili o peggio ancora illegali, famosi sono i casi ad esempio SpongeBob in versione nazista, Pokémon in formati letteralmente criminali oppure i personaggi di Breaking Bad mostrati a cucinare metanfetamina.

Ora la società è riuscita ad arrivare ad un punto molto importante dal momento che sarà possibile utilizzare i personaggi di fantasia nella generazione di contenuti sotto, però una stringente regolamentazione che sarà portata avanti sia dalla società stessa che ovviamente impedirà la creazione di contenuti inappropriati sia dei detentori dei diritti di immagine di quei personaggi, questi ultimi infatti potranno scegliere in via completamente autonoma i contesti all’interno dei quali verrà autorizzato l’utilizzo delle proprie creazioni.

La società ha dichiarato che tra l’altro molti detentori dei diritti si sono mostrati entusiasti all’idea di vedere i propri personaggi utilizzati all’interno di contesti particolari o addirittura all’interno di vere e proprie fan fiction create dagli amanti di questi elementi, alcuni tra l’altro hanno espresso letteralmente di non vedere l’ora di poter gettare i propri occhi sui propri personaggi utilizzati in questo modo.