CoopVoce Evo 100 arriva online ad un prezzo scontato

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sembra che abbia deciso di lasciare senza parole gli utenti e la concorrenza. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 100. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore e sarà proposta ad un prezzo scontato.

CoopVoce Evo 100, arriva la nuova offerta di CoopVoce ad un prezzo scontato

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile all’attivazione una nuova sensazionale offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 100. Gli utenti potranno attivare questa offerta esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore. Sono compresi sia i clienti che decideranno di attivare un nuovo numero sia i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come già detto, l’operatore sta proponendo l’offerta in questione ad un prezzo scontato estremamente vantaggioso.

Ogni mese, infatti, gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno sostenere una spesa per il rinnovo pari a soli 5,50 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un fantastico bundle. Nello specifico, sono inclusi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno sfruttabili per navigare con una connettività massima pari al 4G.

L’operatore virtuale CoopVoce ha inoltre deciso di proporre gratuitamente per i suoi nuovi clienti il costo di attivazione. L’offerta CoopVoce Evo 100 sarà disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, però, il costo dell’offerta non sarà più scontato, ma sarà pari a 7,90 euro al mese e sarà previsto un costo di attivazione di 9,90 euro.