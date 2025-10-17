Optima Super 250 5G, ora disponibile con convergenza

È da un po’ di tempo che l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile sta proponendo un’offerta mobile con tanti giga per navigare anche con connettività 5G. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Optima Super 250 5G. Fino ad ora quest’ultima era disponibile all’attivazione soltanto per gli utenti che effettuavano la convergenza con le offerte di luce e gas. Secondo quanto è emerso, però, ora l’offerta sarà disponibile all’attivazione anche dai clienti che effettueranno la convergenza con le offerte di rete fissa Super Connessi.

Optima Super 250 5G, super offerta low cost ora anche in convergenza con Super Connessi

Optima Super 250 5G è ora disponibile all’attivazione anche dai clienti che effettuano la convergenza con le offerte di Super Connessi. Come già accennato in apertura, infatti, fino ad ora l’offerta in questione era disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che effettuavano la convergenza con le offerte di luce e gas dell’operatore.

In questo modo, quindi, ora è stato ampliato il pubblico per questa fantastica offerta dell’operatore virtuale Optima Mobile. In particolare, con Optima Super 250 5G gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle favoloso comprendente fino a ben 250 GB di traffico dati. Come suggerisce anche il nome, questo bundle di giga sarà sfruttabile per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore.

Oltre a questo, il bundle di questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo bundle sarà messo a disposizione degli utenti ad un costo contenuto pari a soli 9,90 euro al mese. L’offerta in questione sarà disponibile da tutti i nuovi clienti dell’operatore. La potranno infatti attivare sia i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali sia i clienti che attiveranno un nuovo numero telefonico.