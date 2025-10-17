OriginOS 6 debutta a livello globale: Vivo punta su fluidità e intelligenza artificiale

Vivo ha ufficializzato il lancio globale di OriginOS 6, la nuova interfaccia proprietaria che sostituisce la precedente Funtouch OS. Dopo il debutto in Cina, il sistema arriva ora sui mercati internazionali ed è integrato di serie sui nuovi Vivo X300 e X300 Pro. L’azienda definisce OriginOS 6 come una piattaforma costruita per offrire fluidità duratura, semplicità d’uso e integrazione profonda con l’intelligenza artificiale.

Al centro dell’esperienza c’è il nuovo Origin Smooth Engine, che coordina i moduli principali del sistema per garantire prestazioni costanti nel tempo. Secondo Vivo, la velocità di avvio delle app aumenta del 18,5%, mentre la stabilità del frame rate migliora del 10,5%. A ciò si aggiunge la tecnologia Memory Fusion, che accelera il caricamento dei dati fino al 106%, e il Dual Rendering, capace di potenziare le animazioni del 35%.

Le ottimizzazioni si estendono anche alla risposta al tocco: il sistema Snap-Up Engine assegna priorità alla potenza di calcolo nelle operazioni più intense, riducendo del 16% i tempi di apertura di cinquanta app consecutive e migliorando del 41% la reattività ai comandi. La certificazione SGS per la fluidità a lungo termine conferma la resistenza del sistema a cinque anni di uso quotidiano simulato.

L’AI di Vivo per un’interazione più naturale

Con OriginOS 6, Vivo inaugura quella che definisce una nuova fase di “Intelligenza Personale”. In collaborazione con Google, il sistema integra le funzioni di Gemini e Cerchia e cerca, con un’interfaccia più adattiva e intelligente.

La principale novità visiva è Origin Island, una barra interattiva che mostra in tempo reale le attività in corso e i Live Updates di Android 16. Da qui è possibile agire direttamente su suggerimenti contestuali: con Copy & Go, ad esempio, si possono copiare dati e usarli subito per chiamare o creare eventi, mentre Drag & Go consente di spostare elementi, come immagini o testi, tra app compatibili senza cambiare schermata.

Anche l’imaging riceve un forte impulso con AI Retouch, che combina le funzioni AI Erase, AI Image Expander e AI Photo Enhance per migliorare le foto in pochi passaggi. Sul fronte produttivo, arrivano strumenti come DocMaster, Smart Call Assistant, AI Creation e AI Search, tutti pensati per ottimizzare le attività quotidiane.

Completano il quadro Vivo Security, che rafforza la protezione dei dati con un’elaborazione AI interamente on-device, e la tecnologia BlueVolt, migliorata per offrire maggiore efficienza energetica e stabilità in fase di ricarica.

Distribuzione globale

OriginOS 6 sarà disponibile da novembre 2025 sui Vivo X300 e X300 Pro, per poi arrivare progressivamente su altri modelli tramite una fase beta dedicata. Il piano completo di aggiornamento verrà comunicato successivamente a livello internazionale.