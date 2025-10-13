Copilot si aggiorna: ecco i collegamenti con Google Drive e Outlook

Con la nuova versione 1.25095.161.0 dell’app Copilot, attualmente in fase di distribuzione per gli iscritti al programma Windows Insider, Microsoft amplia in modo significativo le capacità del suo assistente AI. L’aggiornamento introduce due funzionalità chiave: Copilot Connectors e la creazione diretta di documenti Office, trasformando l’app in uno strumento più versatile e integrato con i principali servizi cloud.

La novità principale riguarda i Copilot Connectors, che permettono di collegare l’assistente a piattaforme esterne, sia Microsoft che di terze parti. Ora è disponibile anche l’integrazione di OneDrive, Outlook, Google Drive, Google Calendar e Google Contacts, consentendo a Copilot di diventare finalmente un vero punto di accesso centralizzato per gestire file, note e contatti. Grazie ai comandi in linguaggio naturale, l’utente può chiedere, ad esempio, di mostrare “le note salvate su Google Drive la scorsa settimana” oppure di “visualizzare l’indirizzo email di un contatto presente in Outlook”.

Maggiore controllo sulla privacy e funzioni di produttività integrate

Bisogna tenere chiaro però un concetto, ovvero che l’attivazione dei Connectors non è automatica. Questa funzionalità infatti è detta opt-in, ovvero disattivata di default per garantire la massima sicurezza. Gli utenti possono dunque abilitare il tutto mediante le impostazioni

La seconda grande novità riguarda la creazione e conversione di documenti. Copilot ora consente di generare e salvare file nei formati Word, Excel, PowerPoint e PDF. È sufficiente chiedere di “esportare il testo in un documento Word” o di “trasformare una tabella in un foglio Excel” per ottenere un file già pronto. Quando la risposta supera le 600 parole, compare inoltre un pulsante dedicato per l’esportazione diretta nei programmi Office, eliminando passaggi intermedi e velocizzando il flusso di lavoro.

Aggiornamento in distribuzione graduale

Come di consueto per il programma Insider, la diffusione della versione aggiornata avverrà in modo progressivo, e le nuove funzioni potrebbero non essere subito disponibili per tutti. Microsoft ha invitato gli utenti a verificare periodicamente la presenza dell’update, poiché la distribuzione completa richiederà alcuni giorni.

Con questo aggiornamento, Copilot si consolida come strumento di produttività intelligente, capace di connettere ambienti diversi — da Google a Microsoft — e di gestire con fluidità sia i dati personali sia i documenti di lavoro, rafforzando la visione di un ecosistema AI integrato e realmente operativo.