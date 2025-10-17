Honor Magic 8 Pro: nuove immagini in HD anticipano i quattro colori

Il prossimo device top di gamma di Honor sarà il Magic 8 Pro, quest’ultimo arriverà prossimamente e porterà con sé interessanti novità sotto ogni aspetto, da un design decisamente rimodernato a un comparto fotografico di primissimo livello, l’azienda infatti punta a competere con i grandi del settore ed è per questo che sta cercando di fare le cose al meglio delle sue possibilità, il device ricordiamo, dovrebbe vantare caratteristiche da top di gamma, grazie alla presenza dell’ultimo SoC di Qualcomm, un display OLED da 6,71 pollici curvato ai quattro vertici e risoluzione 1,5 K, il tutto accompagnato da una batteria da 7000 mAh in grado di sostenere una ricarica rapida via cavo a 120 W e wireless a 80 W, con 16 GB di RAM accompagnati da vari tagli di ROM.

Recentemente delle immagini trapelate online ci hanno permesso di mettere gli occhi su quelle che saranno le prossime colorazioni del device top di gamma in arrivo sul mercato, le immagini sono sorprendentemente definite e ci permettono di vedere quattro colori distinti.

Le immagini in alta risoluzione

Le immagini in questione non lasciano spazio a dubbi, questi saranno i quattro colori di lancio del dispositivo i quali dovrebbero essere: Rising Sun, Velvet Black, Azure Blue, e Snow White, nello specifico emerge come due saranno particolarmente scintillanti, quasi metallizzati, mentre altri due tenderanno di più all’opaco, le immagini tra l’altro ci permettono di desumere alcune interessanti novità per quanto riguarda il design che non dovrebbe differire troppo dal modello precedente, con un oblò pensato per accogliere il comparto fotografico che comunque sarà decisamente generoso, in più avremo anche un nuovo pulsante fisico di cui però non sappiamo molto, probabilmente potrà essere programmabile oppure servirà a richiamare gli assistenti di intelligenza artificiale installati a bordo.

Gli smartphone in questione verranno presentati nelle prossime settimane e non è chiaro se saranno disponibili varie versioni come una mini e un modello base oppure se ci sarà solamente quello Pro.