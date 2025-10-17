Facebook riporta le offerte di lavoro: più regole e maggiore trasparenza

Meta riporta su Facebook la funzione dedicata alle offerte di lavoro, a due anni dalla chiusura. Introdotta nel 2017 e rimossa nel 2023, la sezione torna in una versione aggiornata, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, con l’obiettivo di facilitare la ricerca di impiego per ruoli locali e posizioni operative.

Le offerte compaiono in una scheda del Marketplace, ma possono essere pubblicate anche nei gruppi dedicati o sulle pagine aziendali. Il sistema è pensato per favorire le assunzioni rapide, soprattutto nei settori dei servizi, della ristorazione e dell’artigianato, diventando una sorta di vetrina digitale per chi cerca personale sul territorio.

Regole più rigide per evitare abusi

Il ritorno della sezione “Jobs” è accompagnato da una regolamentazione più severa. Le inserzioni sono destinate solo agli utenti maggiorenni e devono rispettare standard chiari: vietati contenuti legati a droghe, servizi per adulti, assistenza privata ai minori o attività illegali. Non sono consentite offerte discriminatorie per razza, religione, genere, età, disabilità o orientamento sessuale.

Meta impone inoltre che ogni annuncio contenga informazioni veritiere e complete, vietando la richiesta di dati sensibili come coordinate bancarie o numeri di identificazione personale. È escluso anche l’uso di linguaggi offensivi o di simboli creati per aggirare i controlli automatici della piattaforma.

Una seconda possibilità per la sezione Jobs

La nuova versione si presenta come una bacheca digitale per le piccole imprese, con l’obiettivo di offrire maggiore trasparenza rispetto al passato. L’iniziativa segna di fatto un ritorno alle origini per Facebook, ma con regole più chiare e un approccio più responsabile.

Nel 2017 la funzione era stata estesa a oltre quaranta Paesi, prima di essere ridotta al solo Nord America e infine chiusa. L’esperimento con gli annunci pubblicitari non aveva dato buoni risultati, sollevando polemiche per pratiche di targeting considerate discriminatorie. Oggi Meta tenta di rilanciare il progetto, puntando su affidabilità e controllo.