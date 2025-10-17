Ad
Google Foto introduce “Face retouch”: ritocchi mirati al volto in arrivo su Android

Un nuovo livello di editing per i ritratti sta per sbarcare su Google Foto per la gioia degli utenti più esigenti, ecco quali sono le novità

scritto da Felice Galluccio
Google Foto si prepara a introdurre una nuova funzione chiamata “Face retouch”, dedicata al miglioramento dei volti con strumenti più precisi rispetto a quelli già disponibili. La novità è stata individuata nel codice della versione 7.49 di Google Foto per Android da Android Authority, che ne ha anticipato i primi dettagli.

Fino ad oggi, il ritocco del viso era possibile solo tramite l’app Fotocamera di Google, con opzioni piuttosto limitate e attivabili esclusivamente durante lo scatto. La nuova funzione, invece, permetterà di modificare le foto già salvate, intervenendo in modo più selettivo sulle diverse aree del viso.

Controlli precisi e risultati naturali

All’interno del codice dell’app sono già emerse parole chiave che anticipano alcune delle regolazioni possibili:

  • acne (acne);

  • bag (occhiaie);

  • blemish (imperfezioni);

  • pimple (brufoli);

  • teeth (denti);

  • whiten (sbiancamento);

  • eye (occhi);

  • dark circles (occhiaie).

Questi riferimenti fanno pensare a un controllo molto più granulare rispetto alle soluzioni precedenti: l’utente potrà, ad esempio, eliminare un brufolo o schiarire le occhiaie senza alterare altri dettagli del viso. L’obiettivo è mantenere un aspetto naturale, evitando l’effetto artificiale tipico di molte app di fotoritocco.

La funzione consentirà inoltre di applicare o rimuovere le modifiche in qualsiasi momento, offrendo una maggiore libertà creativa rispetto alle regolazioni permanenti della Fotocamera. Non è escluso che, prima del rilascio ufficiale, Google aggiunga nuove opzioni o perfezioni quelle già individuate nel codice.

Google Foto fa evolvere l’editing mobile

Al momento non ci sono immagini o video che mostrino il funzionamento del nuovo strumento, ma la sua presenza nel codice conferma che i test interni sono in corso. L’introduzione di Face retouch rappresenterebbe un ulteriore passo nell’evoluzione di Google Foto, che di recente ha già migliorato la gestione dei backup e l’organizzazione dei contenuti.

Quando la funzione sarà disponibile, Google Foto diventerà così un’app ancora più completa per l’editing post-scatto, integrando strumenti di correzione avanzati senza ricorrere ad applicazioni di terze parti.

