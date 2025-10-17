GrapheneOS guarda oltre i Pixel: in arrivo una nuova collaborazione entro il 2027

GrapheneOS, il sistema operativo open source pensato e realizzato per offrire il massimo livello di privacy e sicurezza agli utenti Android, sta per mettere le sue tende in casa di un famoso produttore di smartphone. Almeno per ora non si sa quale sia il brand di telefonia pronto ad adottare questa piattaforma, ma è stato annunciato l’avvio di una collaborazione con un chiaro obiettivo: portare GrapheneOS anche su altri smartphone.

In realtà i primi passi sono stati mossi già durante lo scorso mese di giugno, con l’epilogo e dunque il lancio finale che avrà luogo tra gli ultimi mesi del 2026 e i primi del 2027. Sarà questo un modo per la piattaforma di riuscire ad espandersi oltre ai dispositivi della gamma Pixel.

Il futuro GrapheneOS Phone

Nonostante il nome del partner resti segreto, sono stati forniti alcuni indizi. I futuri smartphone equipaggiati con GrapheneOS avranno processori Snapdragon di fascia alta, un prezzo paragonabile ai Pixel e una distribuzione globale. Alcuni osservatori ipotizzano che possa trattarsi di Nothing, uno dei pochi brand che consente lo sblocco del bootloader, condizione necessaria per l’installazione del sistema.

La possibilità di vedere un GrapheneOS Phone rappresenta un punto di svolta: per la prima volta, gli utenti potrebbero acquistare un dispositivo già predisposto per la privacy estrema, senza dover ricorrere a installazioni manuali o procedure di sblocco complesse.

Un passo verso l’indipendenza da Google

Il momento scelto per questo annuncio non è casuale. Negli ultimi mesi, GrapheneOS ha espresso critiche verso Google, accusandola di rilasciare le patch di sicurezza con troppa lentezza. Collaborare con un produttore esterno permetterebbe al progetto di gestire gli aggiornamenti in modo autonomo, riducendo la dipendenza da Mountain View.

Gli attuali utenti Pixel non devono preoccuparsi: il supporto continuerà regolarmente, almeno fino alla fine del ciclo di vita dei modelli esistenti, incluso il Pixel 10. La possibile estensione al futuro Pixel 11 è ancora in valutazione, ma il focus del progetto sembra ormai orientato verso un ecosistema indipendente.

Per chi tiene alla riservatezza, questa evoluzione apre una nuova prospettiva: entro pochi anni sarà possibile scegliere uno smartphone costruito nativamente per proteggere i dati, senza compromessi tra sicurezza e usabilità.