Meaco: il nuovo deumidificatore con bassi consumi

Nel panorama della tecnologia domestica, l’attenzione verso l’efficienza energetica e la qualità dell’aria è in costante crescita. In tale contesto si inserisce Meaco DDL8 Pro, nuovo deumidificatore progettato per rispondere alle esigenze degli ambienti che restano freddi e umidi. Pensato per spazi come cantine, garage e lavanderie, il dispositivo è stato sviluppato nel Regno Unito. La vera peculiarità del DDL8 Pro risiede nella sua capacità di operare anche a temperature molto basse, fino a 1 grado. Un livello che lo distingue dai tradizionali deumidificatori a compressione. Si tratta di un’evoluzione del precedente DDL8, modello già noto per affidabilità e solidità, ma che ora viene superato da una versione più silenziosa, rapida e con consumi ridotti.

Meaco DDL8 Pro: ecco le caratteristiche del nuovo deumidificatore

L’azienda britannica ha migliorato la gestione del flusso d’aria e ottimizzato la struttura interna. Ciò introducendo una componente antibatterica in grado di eliminare muffe, allergeni e germi. Elementi spesso responsabili dei cattivi odori negli ambienti chiusi. Riguardo la connettività, il DDL8 Pro introduce un controllo più avanzato. Ciò grazie all’app dedicata che consente di gestire le impostazioni anche a distanza. Chi preferisce un approccio diretto può invece utilizzare il display LCD integrato, dal quale è possibile attivare funzioni come la modalità notte, che elimina i segnali acustici e riduce il rumore. Il dispositivo, inoltre, può essere installato a parete, adattandosi così a diverse configurazioni abitative.

Una delle modalità più apprezzate è quella lavanderia, pensata per asciugare i vestiti sfruttando il calore emesso e la rotazione automatica delle alette direzionali. Il risultato è un’asciugatura uniforme e veloce, con costi notevolmente inferiori rispetto a una tradizionale asciugatrice. Secondo Meaco, un ciclo medio richiede circa 0,24 sterline, equivalenti a 28 centesimi di euro, contro le 1,50 sterline (circa 1,70 euro) di un’asciugatrice. Con un risparmio stimato fino all’85% sui consumi.

Disponibile al momento solo nel mercato britannico, il Meaco DDL8 Pro viene proposto al prezzo di 259,99 sterline (circa 300 euro). Il costo include anche tre anni di garanzia. Il lancio di tale modello riflette una tendenza più ampia: la ricerca di soluzioni domestiche intelligenti, capaci di unire risparmio energetico, comfort abitativo e attenzione alla salute.