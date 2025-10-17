Google Chrome bloccherà automaticamente le notifiche ignorate: meno disturbi durante la navigazione

Google continua la sua missione per rendere la navigazione web più semplice e meno invadente. Con un nuovo aggiornamento in arrivo su Chrome per Android e desktop, l’azienda introdurrà una funzione che disattiverà automaticamente le notifiche provenienti dai siti ignorati dagli utenti. Un passo avanti importante verso un’esperienza d’uso più pulita, che mira a limitare il bombardamento di messaggi spesso inutili o ripetitivi.

Tale novità nasce da un dato sorprendente. Pare infatti che meno dell’1% delle notifiche web inviate tramite Chrome riceve un’interazione effettiva. In altre parole, quasi tutte vengono ignorate. Per questo Google ha deciso di automatizzare la gestione dei permessi, prendendo ispirazione da una funzione già presente in Android. Quando un sito invia numerose notifiche che non vengono aperte o toccate, Chrome revocherà in autonomia l’autorizzazione. Non si tratta di un blocco totale, ma di un sistema intelligente capace di intervenire solo dove necessario, riducendo il cosiddetto “rumore digitale”.

Chrome: Un browser più intelligente e rispettoso delle abitudini dell’utente

La nuova opzione verrà integrata all’interno del Safety Check di Chrome. Si tratta dello strumento che permette di gestire permessi e sicurezza. Nei test interni condotti da Google, la revoca automatica delle notifiche ha portato a una drastica diminuzione dei messaggi indesiderati, migliorando la percezione complessiva dell’esperienza online. Curiosamente, i siti che inviano meno notifiche hanno registrato un aumento dell’interazione, segno che un approccio meno invasivo viene percepito dagli utenti come più affidabile.

Su Android, Chrome avviserà ogni volta che un sito verrà “disiscritto” automaticamente, offrendo comunque la possibilità di riattivare manualmente le notifiche in qualsiasi momento. Chi preferisce mantenere il pieno controllo potrà anche disabilitare completamente la funzione, accettando il rischio di tornare a un flusso continuo di avvisi.

Google non ha ancora fornito una data precisa per il rilascio su larga scala della funzione, ma l’arrivo è previsto entro le prossime settimane su tutte le piattaforme. L’obiettivo? Ridurre le distrazioni, migliorare la produttività e rendere Chrome un browser sempre più attento al benessere digitale dell’ individuo.