Fastweb Mobile Start5G: 150 GB in 5G Vodafone a 9,95 € al mese

Se pensi che tutte le offerte di telefonia mobile siano uguali, Fastweb Mobile Start5G ti farà cambiare idea. Non stiamo parlando di una promozione qualunque: qui c’è un mix di velocità, praticità e trasparenza che poche altre compagnie riescono a offrire. Per 9,95 euro al mese, hai a disposizione 150 GB di navigazione in 5G sulla rete Vodafone, riconosciuta come la più premiata d’Italia, con download fino a 2 Gbps se il tuo dispositivo supporta la tecnologia 5G. E non si tratta solo di dati: minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, roaming UE incluso con ben 32 GB al mese tra regolamento e bonus extra, SMS e WiFi-Calling per telefonare anche dove il segnale mobile non arriva.

Fastweb Mobile Start5G: 5G Vodafone e sostenibilità a 9,95 €

L’attivazione è un’altra cosa che sorprende: puoi farla rapidamente tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento, senza perdere tempo con pratiche complesse. La SIM stessa è ecosostenibile al 100%, un dettaglio non da poco per chi cerca un impatto più green nella vita di tutti i giorni. Fastweb punta addirittura al Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo le emissioni del 90% e sostenendo il pianeta con donazioni dedicate, un approccio che non ti aspetteresti da una compagnia di telefonia ma che dimostra attenzione anche all’ambiente.

Chi sceglie di abbinare Mobile Start a Fastweb Casa Start, poi, porta il concetto di convenienza a un livello superiore: giga illimitati sul mobile e un prezzo scontato per la linea di casa, con attivazione semplice e veloce. Fastweb rende tutto chiaro: nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto e possibilità di provare l’offerta senza impegno. Si paga il prezzo reale, senza sorprese, e in cambio si ha accesso a una rete stabile, veloce e coperta in quasi tutto il territorio italiano.

In più, con la Digital Academy inclusa, Fastweb non ti lascia solo con i giga e le telefonate: puoi seguire corsi e migliorare le tue competenze digitali, un dettaglio che fa la differenza se vuoi sfruttare al massimo le potenzialità della rete.

Insomma, Fastweb Mobile Start5G non è solo una tariffa: è un pacchetto pensato per chi vuole navigare senza pensieri, parlare senza limiti e farlo in modo semplice, chiaro e sostenibile. E tutto questo a meno di 10 euro al mese, con attivazione veloce e spedizione gratuita. Se sei stanco di offerte complicate e conti finali pieni di sorprese, questa è un’alternativa che sa davvero come semplificarti la vita digitale.