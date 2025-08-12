CoopVoce vs TIM: offerte aggressive a confronto fino a 300GB in 5G

CoopVoce rilancia nel settore mobile con un’offerta pensata per chi cerca tanta connettività senza sorprese. Si chiama EVO 200 e include 200 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e un costo mensile di 7,90€, garantito per sempre. L’attivazione è completamente gratuita fino al 18 agosto 2025, un dettaglio non trascurabile per chi vuole risparmiare.

Interessante anche il bonus di 20€ previsto per chi attiva l’opzione Rinnovo Facile, spendibile come credito residuo. CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM, mira con questa offerta a sottrarre utenti ad altri gestori, offrendo un profilo competitivo e adatto anche a chi ha esigenze elevate in termini di traffico dati.

TIM si affida alla forza del 5G e alle offerte mirate

Sul fronte TIM, le opzioni disponibili sono più articolate, ma con una copertura più ampia in 5G. Tra le soluzioni più aggressive spicca TIM Power Iron, dedicata agli utenti in arrivo da Iliad e gestori virtuali. Al prezzo di 6,99€ al mese, offre 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

Seguono proposte come TIM Power Supreme (250 giga a 7,99€), TIM Power Special New (300 giga a 9,99€) e TIM Power Special Pro (100 giga a 9,99€, per chi proviene da WindTre e Very Mobile). Non manca l’opzione TIM Young, rivolta agli under 30, con 200 giga in 5G a 9,99€ al mese.

CoopVoce punta sulla semplicità, TIM sulla varietà e sul 5G

Il confronto tra CoopVoce e TIM evidenzia due visioni diverse: da un lato un’unica offerta lineare e conveniente; dall’altro una gamma ricca di varianti, spesso legate all’operatore di provenienza e all’età. CoopVoce si rivolge a chi vuole chiarezza e stabilità di prezzo, mentre TIM propone più scelta e accesso al 5G con ampia copertura. I due gestori dunque sono tra i più scelti in assoluto durante questa estate, merito della loro convenienza ma anche della qualità della rete che quando si mischia con tanti contenuti diventa un connubio fondamentale per la scelta finale.