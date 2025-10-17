Google aggiorna i servizi di sistema: tutte le novità di ottobre

Google ha pubblicato l’elenco ufficiale delle novità di ottobre 2025 relative ai servizi di sistema Android, che includono aggiornamenti per il sistema operativo, il Play Store e i Google Play Services. Il pacchetto interessa smartphone, tablet, dispositivi con Android Auto e Automotive, smart TV con Google TV, Wear OS e persino Chrome OS.

Tra i principali obiettivi di questo aggiornamento mensile ci sono un rafforzamento della sicurezza, una maggiore trasparenza per gli utenti e nuove funzioni pensate per migliorare la connettività e l’esperienza d’uso generale.

Tutte le novità in arrivo con l’update di ottobre

Le versioni coinvolte sono Google Play Services 25.39 e 25.40 e Google Play Store 48.3 e 48.4, distribuite tra il 6 e il 13 ottobre. Ecco i cambiamenti principali:

Google Play Services 25.40 (13 ottobre 2025)

Servizi per sviluppatori: nuove API per permettere a Google e a sviluppatori di terze parti di integrare nei propri progetti funzioni avanzate legate a Google Maps ;

Connettività del dispositivo: possibilità di associare dispositivi Bluetooth LE Audio con più componenti anche non intercomunicanti;

Sicurezza e privacy: nuova sezione dedicata alla Advanced Protection, che mostra in modo chiaro quali app hanno richiesto questo livello di protezione.

Google Play Store 48.4 (13 ottobre 2025)

Introduzione di un sistema di feedback per le notifiche, che consente di personalizzare le preferenze in base alla frequenza e al tipo di avvisi desiderati.

Google Play Services 25.39 (6 ottobre 2025)

Gestione account: disponibile l’ Avvio rapido anche per gli account supervisionati , con temi e interfacce aggiornate e un nuovo design per l’immagine del profilo ;

Servizi per sviluppatori: strumenti dedicati alla gestione degli account e alla sicurezza;

Sicurezza ed emergenza: gli Avvisi per contenuti sensibili di Google Messaggi possono ora riconoscere anche video contenenti nudità; inoltre, migliora la modalità Non disturbare durante la guida.

Google Play Store 48.3 (6 ottobre 2025)

Aggiornate le icone di notifica di Google Play Protect su smartphone, auto, TV e dispositivi Wear OS, per una comunicazione più chiara e coerente.

Un aggiornamento graduale e multifunzione

Come di consueto, il rollout delle nuove versioni è progressivo e potrebbe richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti i dispositivi compatibili. Google continua così a raffinare la propria infrastruttura software, puntando su usabilità, protezione dei dati e integrazione multipiattaforma.