Apple iPhone 16, sconto PAZZESCO oggi su Amazon

Lo sconto che gli utenti si ritrovano a poter cogliere al volo in questi giorni è sicuramente uno dei migliori di sempre, poiché permette di mettere le mani su Apple iPhone 16, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, riuscendo allo stesso tempo a garantire prestazioni di livello nettamente superiore alla fascia di appartenenza.

Le sue dimensioni sono innanzitutto inferiori alla media, essendo comunque un device da 170 grammi di peso, con 147,6 x 7,6 x 7,8 millimetri di spessore, appoggiandosi anche su un display da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, essendo un Super Retina XDR OLED da 60Hz, protetto da Ceramic Shield. Il processore è il nuovissimo Apple A18, esa-core che si affida a una frequenza di clock di 3,46GHz, passando per la solita ottima Apple GPU e 8GB di RAM (migliorati rispetto al passato, quando invece erano 6).

La memoria interna che sceglierete in fase d’acquisto non potrà essere modificata, il che significa che non può essere installata alcuna microSD, obbligando il consumatore a mantenere lo stesso quantitativo per tutta la “vita” del prodotto stesso.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech e avrete le offerte Amazon, con i codici sconto gratis in regalo e tanti prezzi bassi, direttamente sul vostro smartphone.

Apple iPhone 16, la promozione che nessuno si aspettava su Amazon

Una vera occasione più unica che rara per tutti, difatti si parte da un listino di 879 euro e si scende del 13%. Detta così potrebbe apparire come uno sconto non troppo soddisfacente, ma dovete sapere che corrisponde esattamente a 110 euro, arrivando a sostenere un investimento finale di 769 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

All’interno della confezione potete trovare quasi tutto il necessario per il suo funzionamento, da notare infatti essere assente, come ormai capita in praticamente tutti gli smartphone di ultima generazione, il caricabatterie, che dovrà essere acquistato a parte.