Il FRITZ!Repeater 1700 arriva ufficialmente in Italia

Con l’arrivo del FRITZ!Repeater 1700, il marchio tedesco amplia la propria presenza nel mercato italiano della connettività domestica. Confermando la strategia di rendere sempre più accessibili le soluzioni per reti Wi-Fi 7. Il lancio del nuovo dispositivo coincide con l’apertura ufficiale dello shop online italiano. Il FRITZ!Repeater 1700 si presenta come il modello più compatto della nuova generazione di ripetitori. La sua architettura dual-band consente di raggiungere una velocità complessiva fino a 3.600 Mbit/s. Suddivisi tra 2.880 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e 688 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz. Al centro del funzionamento c’è la tecnologia Multi-Link Operation. La quale permette la trasmissione simultanea dei dati su entrambe le frequenze. Mantenendo una connessione stabile anche in presenza di più dispositivi collegati.

FRITZ!Repeater 1700: ecco i dettagli sul ripetitore

Un elemento distintivo è la porta LAN gigabit, che amplia la flessibilità del dispositivo. Consentendo di integrarlo facilmente in una rete cablata o di collegare apparecchi come smart TV, console e PC. In combinazione con il sistema Mesh FRITZ!, il ripetitore è in grado di creare una rete domestica unificata e dinamica. I dispositivi comunicano tra loro in modo intelligente. Distribuendo in automatico la connessione a seconda delle necessità di ciascun ambiente.

Riguardo la sicurezza, il modello adotta la crittografia WPA3. Lo standard più avanzato attualmente disponibile per la protezione delle reti wireless. L’azienda garantisce, inoltre, aggiornamenti gratuiti nel tempo. Insieme ad una garanzia di cinque anni. Rafforzando la promessa di affidabilità che da sempre contraddistingue i prodotti del marchio. L’installazione rimane uno dei punti forti del sistema FRITZ!. L’utente può configurare il repeater in pochi passaggi tramite WPS o attraverso la FRITZ!App Wi-Fi.

Il FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile al prezzo di 119 euro. L’azienda ha, inoltre, annunciato l’imminente arrivo dei FRITZ!Mesh Set, pensati per estendere ulteriormente la copertura attraverso l’uso coordinato di più ripetitori. Con tale novità, FRITZ! consolida la propria visione di una casa sempre più connessa e modulare, in cui la tecnologia Wi-Fi 7 rappresenta non solo un’evoluzione tecnica, ma un passo verso una gestione della rete più fluida, sicura e accessibile.