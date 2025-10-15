Amazon assurda con lo sconto del Samsung Galaxy Tab A9: offerta inedita e SEGRETA

Amazon è sempre pronta ad avvicinare gli utenti con nuovi sconti e prezzi decisamente più bassi e scontati, come nel caso di Samsung Galaxy Tab A9, un prodotto che viene a costare decisamente meno rispetto al listino originario, e che allo stesso tempo apre le porte verso l’ecosistema dell’azienda sudcoreana, con prestazioni ugualmente molto interessanti.

Disponibile sul mercato da ormai un paio d’anni, il tablet in questione presenta dimensioni perfettamente in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 211 x 124,7 x 8 millimetri di spessore. Si affida a un display da 8,7 pollici, sfruttando tecnologia TFT LCD, con risoluzione di 800 x 1340 pixel, una densità di 179 ppi e un processore che comunque riesce a far godere di buone prestazioni, nonostante il prezzo fondamentalmente molto basso. Stiamo parlando di MediaTek Helio G99, che oggi raggiunge 2,2GHz di frequenza di clock, affiancando una GPU Mali-G57 MC2, con alla spalle una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con microSDXC).

Essendo comunque un tablet, ancora di più di fascia bassa, è lecito non aspettarsi un comparto fotografico di alto livello, e così effettivamente è, proprio perché gli scatti con il sensore posteriore non sono di alto livello, e adatti sostanzialmente a scene illuminate, ma senza avere nemmeno aspettative troppo elevate per la resa finale.

Amazon, la promozione sul Samsung Galaxy Tab A9 è fantastica

Un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo vi attende direttamente su Amazon in questi giorni, infatti il Samsung Galaxy Tab A9 è disponibile a soli 113,13 euro, cifra davvero di tutto rispetto per un prodotto che comunque risulta essere decisamente valido, almeno per la propria fascia di appartenenza. Il colore in promozione è il Navy, nella variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Acquistatelo subito qui.