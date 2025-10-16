WhatsApp: in fase di test una nuova barra laterale su iPad

Come ben sapete recentemente affatto notizia l’arrivo della versione nativa di WhatsApp per iPad, l’applicazione si è infatti fatta attendere davvero per diversi anni, ma finalmente ora gira senza problemi all’interno di iPadOS e ovviamente gode di tutta la campagna di aggiornamenti che caratterizza per l’appunto un’applicazione.

Di recente non a caso WhatsApp aveva rilasciato un update che consentiva tramite WhatsApp per iPad di visualizzare e gestire le proprie community esattamente come si fa su un dispositivo principale quale può essere iPhone, ciò ovviamente serviva a colmare un gap decisamente evidente con la versione disponibile sullo smartphone della medesima azienda, ma non è finita qui, sembra infatti che Meta non si stia fermando e anzi stia lavorando per rendere la versione per iPadOS sempre più a se stante e allo stesso tempo di facili utilizzo.

Barra laterale

Nell’ultima beta beta per iPadOS 25.29.10.72, distribuita tramite TestFlight, WhatsApp per iPad introduce un cambiamento in termini di layout decisamente evidente, stiamo parlando infatti dell’introduzione di una barra laterale all’interno della quale saranno inserite tutte le caselle principali in merito WhatsApp, rendendo l’utilizzo decisamente più facile e immediato dal momento che sarà possibile sfruttare l’ampiezza dall’alto verso il basso per la gestione delle caselle.

In precedenza, infatti la barra multifunzione di WhatsApp era incastrata in basso ed era palese come quest’ultima fosse un adattamento decisamente sproporzionato della versione per iPhone, adesso invece il tutto è stato spostato lateralmente e tra l’altro lascia spazio all’inserimento di altre possibili pagine che sicuramente giocheranno un ruolo strategico, con questa mossa infatti WhatsApp si è garantito un layout decisamente più funzionale e allo stesso tempo spazio di manovra per il futuro.

Questo aggiornamento, ovviamente è disponibile solo in beta, ma sicuramente non passerà molto tempo prima che WhatsApp introduca questo nuovo layout, praticamente per tutti quanti dal momento che consentirà di sfruttare al meglio l’applicazione sui tablet di Apple.