iFixit e Team Repair lanciano il kit di riparazione pensato per i bambini

Il team di iFixit ha dato il via ad un nuovo progetto, in associazione con Team Repair, volto ad insegnare al mondo l’importanza delle riparazioni. La cultura della riparabilità dei prodotti, in un mondo orientato al consumismo, è un valore che va insegnato fin da piccoli.

Per questo motivo è stato ideato il kit di riparazione per bambini. iFixit e la startup educativa Team Repair vogliono ispirare le nuove generazioni a riparare i propri oggetti mettendo in gioco le proprie abilità manuali e intellettive.

Ogni kit conterà una vecchia console di gioco retro ma, per farla funzionare, sarà necessario ripararla. I bambini dovranno impegnarsi a scoprire cosa si cela dietro il funzionamento degli oggetti, risolvendo problemi e scoprendo nuove cose.

Il successo al primo colpo non è assicurato ma gli errori fanno parte del processo di scoperta a apprendimento. Infatti, l’obiettivo è quello di imparare il funzionamento degli oggetti attraverso la riparazione, divertendosi così a raggiungere i propri obiettivi. All’interno del kit, inoltre, sarà possibile trovare tutti gli strumenti e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Saranno presenti anche varie sfide coinvolgenti su vari temi come la riparazione, scienza, design e la sostenibilità. Il processo di riparazione sarà supportato da istruzioni cartacee passo-passo oltre al supporto da parte di guide interattive in lingua inglese.

Infine, al termine della riparazione, si potrà avere accesso a video educativi STEM per appassionarsi alle scienze. I kit di Team Repair, finora disponibili esclusivamente nel Regno Unito, arrivano per la prima volta negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Il loro obiettivo è quello di fornire una educazione scientifica attraverso l’apprendimento pratico-

Fino ad ora sono più di 13.000 i bambini del Regno Unito che si sono cimentati in queste prove ma con l’espansione a livello internazionale, questo numero è destinato a crescere.