WhatsApp sperimenta nuovi sticker per rispondere agli stati

Le novità in casa WhatsApp non finiscono mai di stupire, e sono sempre più numerose. L’attenzione che la piattaforma dedica per migliorarsi è davvero incredibile. La piattaforma per la messaggistica istantanea di WhatsApp pian piano si sta trasformando sempre di più, diventando molto simile a un social network.

Molte funzioni sono effettivamente dedicate a questo, come la possibilità di informarsi tramite i canali, oppure quella di postare i contenuti tramite gli Stati. Entrambe le funzioni hanno un aspetto molto social, e soprattutto la condivisione tramite gli Stati è molto simile a quella presente su Instagram con le storie.

Ultimamente, WhatsApp ha deciso di dedicarsi molto agli aggiornamenti degli Stati, introducendo diverse novità che riguardano. Abbiamo infatti parlato di come l’app voglia introdurre delle box domande affinché gli utenti possano porre diverse questioni di risposta ai contenuti postati. E ora è in arrivo un’altra novità.

WhatsApp, in arrivo gli sticker interattivi

Secondo le fonti WhatsApp starebbe sperimentando un’altra funzione da integrare agli aggiornamenti degli Stati. Da alcune indiscrezioni che sarebbero trapelate presto gli utenti potranno aggiungere ai propri stati degli sticker interattivi. Si tratta di adesivi che permetteranno agli utenti di inviare una reazione diretta a chi ha postato i contenuti.

Ad esempio, potranno essere postate alcune emoji interattive, come la risata oppure la faccina con gli occhi a cuoricino, pensati proprio per Migliorare le interazioni tra gli utenti. Ovviamente si potrà scegliere qualsiasi tipo di emoji su WhatsApp, così da esplorare un’ampia gamma di emozioni. Quando gli utenti interagiranno tramite questi sticker, verranno inviate delle notifiche specifiche per avvisare il proprietario del contenuto.

Questa novità va proprio a confermare la volontà di WhatsApp di favorire scambi più diretti e soprattutto creativi, sempre senza rinunciare assolutamente alla privacy e alla sicurezza di ciascun utente, che verrà sempre garantita dalla piattaforma di WhatsApp.