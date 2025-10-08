Google Pixel Watch 4: lo stato dell’arte, secondo BigG, RECENSIONE

Copertina Google Pixel Watch 4

Ci sono prodotti che arrivano in punta di piedi ma si fanno notare per la loro coerenza, più che per l’effetto sorpresa. Il Google Pixel Watch 4 è uno di questi. Dopo anni di tentativi, l’ecosistema indossabile di Google sembra aver finalmente trovato la propria identità: un equilibrio tra eleganza, affidabilità e funzioni smart che funzionano davvero.

L’ho provato per una settimana nella versione LTE da 41 mm, con cassa in acciaio argento lucido e cinturino sport in silicone color “viola ametista”. Una combinazione che, almeno sulla carta, esprime il lato più raffinato e leggero del design Pixel. E anche se il cinturino non mi ha convinto del tutto, per il resto la sensazione è quella di un prodotto maturo, preciso e finalmente competitivo.

https://youtu.be/kc1AZqJcOwM

Design, materiali e comfort

La prima cosa che colpisce del Pixel Watch 4 è la cura estetica. Google non ha stravolto il linguaggio introdotto due anni fa, ma lo ha affinato nei dettagli: la cassa è sottile, levigata, e con quella finitura argento lucida che dona un riflesso quasi gioiellistico. Sì, trattiene un po’ le impronte, ma ogni volta che la luce lo colpisce ricorda perché ho scelto questa versione: è un orologio che si può indossare anche in contesti eleganti, non solo in palestra.

Il cinturino sportivo in silicone color “viola ametista”, invece, è la mia nota stonata. È morbido, resistente al sudore e comodo da indossare, ma il colore è troppo particolare e rischia di “stonare” con abbigliamenti più neutri. Inoltre, la chiusura ad anello interno tipica dei cinturini Pixel richiede un po’ di pratica: esteticamente pulita, sì, ma non la più comoda da regolare al volo. Al polso, comunque, il comfort è ottimo: 41 mm di diametro lo rendono perfetto anche per chi ha un polso piccolo, e il peso ben bilanciato fa dimenticare di averlo addosso. È impermeabile fino a 5 ATM e certificato IP68, quindi non teme né pioggia né allenamenti intensi.

Display e interfaccia

Lo schermo del Pixel Watch 4 è un piccolo gioiello. Parliamo di un AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione elevata e una luminosità di picco che supera i 2000 nit, sufficiente per restare visibile anche sotto il sole diretto. I neri sono assoluti, i colori brillanti ma mai eccessivi, e la fluidità dell’interfaccia a 60 Hz rende l’esperienza piacevole. La ghiera digitale è rimasta, ma è più sensibile e precisa: scorrere tra le notifiche o i widget è naturale, e il feedback aptico restituisce un senso di controllo fisico raro su smartwatch di questa fascia.

L’interfaccia di Wear OS 6, ottimizzata con Material Expressive 3, è una delle più coerenti viste finora. Tutto è più immediato: i comandi rapidi sono chiari, il centro notifiche è ben organizzato e le nuove watch face adattive permettono di personalizzare i quadranti con colori e complicazioni dinamiche. È un Google puro, senza fronzoli.

Prestazioni e autonomia

Il cuore del Pixel Watch 4 è il nuovo chip Snapdragon W5 di Qualcomm. La combinazione si traduce in un’esperienza fluida: nessun lag, app che si aprono all’istante e un multitasking più maturo rispetto alle generazioni precedenti. Anche le interazioni vocali con Google Assistant sono più rapide e naturali, segno di una migliore integrazione con la rete neurale locale del dispositivo. La connettività LTE funziona bene: ho potuto lasciare lo smartphone a casa e ricevere chiamate, messaggi e notifiche senza interruzioni. Il passaggio tra rete cellulare e Wi-Fi è rapido e trasparente, segno che il software è ormai ben rodato.

Sul fronte autonomia, invece, Google gioca ancora sul filo dell’equilibrio. Con uso misto (notifiche, monitoraggio fitness, schermo sempre attivo e un po’ di musica in streaming) arrivo regolarmente a poco meno di 24 ore con una singola carica. È un passo avanti rispetto al Pixel Watch 2, ma resta nella media. La ricarica rapida via base magnetica compensa in parte: in circa 45 minuti si torna al 100%.

Salute e fitness

Qui si vede la mano di Fitbit, ormai integrata in profondità nel sistema. Il Pixel Watch 4 monitora battito cardiaco, ossigenazione, stress, sonno e temperatura corporea con una precisione sorprendente. I sensori ottici aggiornati riescono a mantenere costanza anche durante l’attività fisica intensa.

Il monitoraggio del sonno è accurato e dettagliato: non solo distingue tra fasi REM e sonno profondo, ma suggerisce anche miglioramenti basati su abitudini giornaliere.

Durante le corse o gli allenamenti, il GPS multi-banda è rapido nell’aggancio e stabile, mentre l’app Fitbit mostra grafici precisi e ben leggibili. C’è anche il rilevamento automatico dell’attività, utile per chi dimentica di avviare il tracking manualmente.

La novità più interessante è però l’integrazione con Gemini AI, che fornisce brevi analisi testuali dopo le sessioni di allenamento o le notti di sonno: suggerimenti concreti, non frasi generiche. È un primo passo verso una forma di assistenza personale più proattiva e intelligente.

Pro e contro

Pro:

Design raffinato con cassa argento lucida

Display AMOLED luminosissimo e nitido

Fluidità di sistema impeccabile con Snapdragon W5

Integrazione completa con l’ecosistema Google

Monitoraggio fitness accurato e avanzato grazie a Fitbit

Funzioni AI di Gemini realmente utili

Contro:

Autonomia solo nella media

Cinturino “viola ametista” poco versatile e dal comfort discutibile

Prezzo leggermente alto rispetto alla concorrenza con autonomia maggiore

Conclusioni

Il Google Pixel Watch 4 è, finalmente, lo smartwatch che aspettavo da Google. Non perfetto — soprattutto per autonomia e accessori — ma coerente, elegante e affidabile. È un prodotto che dimostra come la filosofia Pixel abbia raggiunto la maturità anche nel segmento indossabili: hardware solido, software fluido e un’integrazione AI che inizia a fare la differenza.

Lo consiglio a chi vive già nell’ecosistema Pixel e cerca un orologio completo, raffinato e intelligente, ma anche a chi vuole uno smartwatch “bello da indossare”, capace di passare dalla scrivania alla palestra senza perdere stile. Il cinturino, quello sì, lo cambierei subito — ma la cassa argento lucida resta una piccola opera d’arte da portare ogni giorno. Lo trovate su Amazon mentre gli accessori su AliExpress.