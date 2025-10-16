Google Documenti porta “Aiutami a scrivere” su Android: arriva l’AI di Gemini anche in mobilità

Google Docs

Dopo mesi di esclusiva sul web, Google si prepara ad ampliare le capacità di Gemini anche su Android. Secondo quanto emerso dal teardown dell’APK 1.25.401.00.90 di Google Documenti, l’azienda sta infatti testando l’arrivo della funzione “Aiutami a scrivere” — la stessa già disponibile nella versione desktop — anche sull’app mobile. Si tratta di un passo importante, che avvicina ulteriormente l’esperienza d’uso su smartphone e tablet a quella completa del browser, permettendo di sfruttare l’intelligenza artificiale di Gemini per redigere, ampliare o riscrivere testi direttamente dal proprio dispositivo Android.

Una nuova scorciatoia nella barra degli strumenti

Come rivelato da Android Authority, l’applicazione include ora un nuovo pulsante dedicato all’interno della barra degli strumenti, identificabile da una matita affiancata da una scintilla, il simbolo ormai riconoscibile delle funzioni AI di Gemini. Toccando l’icona, compare un campo di testo dove l’utente può inserire un prompt o una richiesta, ad esempio “scrivi un’introduzione professionale per un report” o “riformula in tono più conciso”.

Al momento, però, la funzione risulta ancora inattiva: dopo aver inserito il prompt e premuto invio, non viene generata alcuna risposta. È chiaro che la feature sia in una fase di sviluppo preliminare, ma la sua presenza nel codice suggerisce che il rilascio non sia lontano.

Gemini al servizio della produttività mobile

La novità rappresenta l’ennesima integrazione di Gemini nei servizi Workspace, confermando la volontà di Google di estendere le capacità generative dell’AI a tutti i contesti lavorativi, compresi quelli in mobilità. Già oggi, “Aiutami a scrivere” è disponibile nella versione web di Google Documenti, dove consente di:

generare testi a partire da brevi prompt,

riscrivere o riformulare paragrafi,

correggere il tono e la struttura,

sintetizzare contenuti lunghi.

Su Android, queste funzioni potrebbero assumere un valore ancora maggiore, permettendo di redigere bozze, email o report in pochi secondi direttamente dal telefono, senza passare dal computer.

Disponibilità e requisiti

Non ci sono ancora conferme ufficiali su quando la funzione sarà attivata, ma è verosimile che segua le stesse logiche di accesso della versione desktop. Attualmente, infatti, “Aiutami a scrivere” è disponibile solo per gli utenti con abbonamento Google Workspace AI Premium, piani Gemini for Workspace o iscritti al programma Workspace Labs. È probabile che le stesse limitazioni si applichino anche su Android, almeno nella fase iniziale. Chi desidera provarla in anticipo può comunque accedere all’esperienza completa tramite il browser desktop di Google Documenti, dove la funzione è ormai pienamente operativa e integrata nel flusso di scrittura tradizionale.