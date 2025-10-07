Google Gemini, arriva una nuova interfaccia in stile feed

Google continua a spingere sullo sviluppo di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale destinato a sostituire in modo definitivo Google Assistant. Dopo diversi aggiornamenti che hanno migliorato le capacità generative dell’app, l’azienda sta ora testando una nuova schermata iniziale che cambia notevolmente l’esperienza utente. La tradizionale interfaccia semplice ed essenziale lascerà spazio a un feed ricco di suggerimenti, studiato per stimolare la creatività e incoraggiare l’uso delle funzioni AI.

Gemini si prepara a diventare un centro creativo intelligente

Secondo quanto emerso dalla versione beta 16.38.62 dell’app Google, analizzata dal noto insider AssembleDebug, la nuova interfaccia di Gemini mostra un design più ricco e orientato all’interazione. Nella parte superiore troviamo un saluto personalizzato, ora spostato in alto a sinistra, seguito dalla domanda “Da dove dovremmo iniziare?”. Sotto questa sezione, un elenco di strumenti principali lascia spazio a un feed di idee e contenuti generabili. Tra questi troviamo quiz, immagini, testi creativi o suggerimenti personalizzati. Toccando una delle proposte, l’assistente invita l’utente a fornire informazioni o immagini per dare avvio al processo di creazione.

Non è ancora certo se questa nuova interfaccia raggiungerà tutti gli utenti Android, ma il test conferma la volontà di Google di rendere Gemini un punto di accesso principale alle funzioni AI. L’obiettivo di tutto ciò è quello di superare la logica dell’assistente statico per creare un ambiente capace di suggerire, ispirare e accompagnare l’utente nella generazione di contenuti. L’app è già disponibile in Italia e potrà essere aggiornata dal Play Store per ottenere le ultime versioni e funzioni sperimentali.

Tale cambiamento fa parte dell’intento di Google di integrare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto dell’esperienza digitale quotidiana. Dopo l’annuncio di Gemini for Home, dedicato alla domotica, e l’espansione delle funzioni creative del modello AI, la nuova schermata segna un ulteriore passo verso un ecosistema Google più interattivo, personalizzato e intelligente che mai.