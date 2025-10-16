Unitree G1 impara dall’uomo grazie all’esoscheletro HumanoidExo

La corsa ai robot umanoidi si sta facendo davvero interessante, e questa volta la Cina ha tirato fuori un asso notevole. Non parliamo solo di macchine che camminano o afferrano oggetti, ma di robot che imparano direttamente da noi, come se stessero prendendo lezioni private di “essere umani”. L’idea arriva dall’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa, che insieme al gruppo Midea ha sviluppato HumanoidExo, un sistema indossabile pensato per insegnare ai robot a muoversi in modo naturale, stabile e preciso.

HumanoidExo: il sistema che insegna ai robot a muoversi come gli umani

Il concetto è affascinante: invece di addestrare i robot attraverso video, simulazioni o set di dati infiniti, HumanoidExo usa un vero esoscheletro, una sorta di armatura robotica che un essere umano può indossare. Ogni movimento — dal sollevare un braccio al piegarsi sulle ginocchia — viene registrato in tempo reale e trasmesso direttamente al robot. È come se il corpo umano diventasse un joystick biologico, capace di trasferire l’intuito e la coordinazione che ancora nessuna intelligenza artificiale è riuscita a replicare del tutto.

Per ottenere un livello di precisione così alto, il sistema è dotato di sensori che monitorano sette articolazioni delle braccia, mentre un LiDAR montato sulla schiena controlla la postura e l’equilibrio del corpo. Tutti questi dati finiscono in un cervello digitale chiamato HumanoidExo-VLA, un’architettura di AI che combina visione, linguaggio e azione. In pratica, il sistema capisce cosa sta facendo la persona (ad esempio “afferra la bottiglia” o “cammina indietro”) e insegna al robot come replicarlo, adattando in tempo reale la forza, la postura e la direzione.

Durante i test con un robot Unitree G1, i ricercatori hanno assistito a qualcosa di sorprendente: partito da una precisione minima, il robot ha imparato nel giro di poche sessioni a eseguire movimenti complessi con un tasso di successo dell’80%. E non solo. In un esperimento piuttosto curioso, gli scienziati lo hanno spinto fisicamente lontano dal suo tavolo di lavoro: il G1 ha reagito tornando al punto di partenza per completare il compito, come se sapesse di “dover finire quello che aveva iniziato”.

È un piccolo passo per un robot, ma un grande balzo per l’idea di macchine che apprendono come noi. Mentre aziende come NVIDIA, Google DeepMind e Figure AI lavorano a modelli su scala planetaria, la Cina mostra che forse la chiave non è solo nei dati, ma nel modo in cui i robot imparano dal nostro corpo. Ed è quasi inquietante — e affascinante — pensare che il prossimo robot che incontreremo potrebbe aver imparato a muoversi grazie ai gesti di qualcuno come noi.