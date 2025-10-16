BlackBerry torna sul mercato smartphone?

Dopo anni di assenza dal settore degli smartphone, il marchio BlackBerry potrebbe presto tornare. Il brand ha attraversato un periodo difficile con il passaggio a dispositivi basati su Android. Eppure, nuove dinamiche di mercato suggeriscono che gli appassionati potrebbero presto vedere nuovi prodotti a marchio BlackBerry già nel corso del 2026. Tale possibile rinascita sembra essere supportata da una strategia più strutturata. Secondo quanto riportato dal noto insider Yogesh Brar, la licenza d’uso del marchio è stata acquisita da Transsion Group. Un’azienda cinese con sede a Shenzhen. La mossa rappresenta un cambio rispetto al passato, poiché il brand non tornerebbe sotto la gestione diretta di chi lo ha fondato, ma verrebbe rilanciato tramite una realtà già affermata nel settore.

BlackBerry: ecco i dettagli sul possibile ritorno

Transsion Group è l’azienda dietro marchi come TECNO, Infinix e itel. Anche se il gruppo non è noto per dispositivi di fascia alta, la sua esperienza nella produzione e distribuzione di smartphone potrebbe garantire una certa solidità. Ciò sfruttando la notorietà del marchio per raggiungere segmenti specifici di mercato. Un aspetto centrale che resta ancora da chiarire riguarda il tipo di prodotto che verrà proposto. La tastiera fisica, storico tratto distintivo dei dispositivi, potrebbe essere recuperata. Ma al momento ci sono troppe poche informazioni per avere conferme.

Tale strategia suggerisce che il ritorno di BlackBerry non sarà semplicemente un rilancio commerciale, ma un tentativo di coniugare passato e presente. La decisione di affidare il marchio a un partner esterno, già operativo nel settore, potrebbe ridurre i rischi legati al ritorno sul mercato e favorire una diffusione più rapida dei prodotti.

Anche a distanza di anni dalla loro epoca d’oro, nomi come BlackBerry conservano una forza simbolica e una capacità di attrazione che possono essere sfruttate in modi nuovi. Resta da vedere se tale rinascita saprà coniugare efficacemente l’eredità storica del marchio con le esigenze attuali dei consumatori.