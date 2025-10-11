Tesla rivoluziona la robotica: Optimus ora pratica Kung Fu e muove i primi passi

Nel nuovo video condiviso su X, Tesla svela un ulteriore salto in avanti del suo progetto più ambizioso. Si tratta di Optimus, il robot umanoide progettato per rivoluzionare il lavoro e la produzione industriale. Questa volta, però, il protagonista non solleva pesi o cammina in laboratorio, ma si cimenta nel Kung Fu, accanto a un istruttore umano.

Il filmato, della durata di appena 36 secondi, mostra un robot capace di movimenti più agili, fluidi e realistici rispetto alle versioni precedenti. A differenza dei video diffusi negli scorsi anni, probabilmente accelerati, questo sembra girato in tempo reale. Optimus saluta l’istruttore con il tipico tocco dei pugni, assume la posizione di guardia e si muove con sorprendente stabilità, eseguendo parate, attacchi e perfino un calcio laterale perfettamente bilanciato.

Tesla punta sull’autonomia e prepara la produzione in serie di Optimus

In una scena, l’istruttore spinge il robot, che reagisce spostando il peso all’indietro e recuperando l’equilibrio con un piccolo balzo. Un gesto apparentemente semplice ma tecnicamente straordinario. In quanto dimostra proprio come Tesla sia riuscita a migliorare in modo considerevole i sistemi di bilanciamento e controllo motorio.

Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, le mosse di Optimus non sono controllate a distanza, ma generate da un’intelligenza artificiale integrata. L’AI on-board analizza i dati sensoriali in tempo reale, valuta la posizione del corpo e sceglie autonomamente come reagire. Resta il dubbio che il video sia stato parzialmente “coreografato”. Ma se i movimenti fossero davvero frutto di decisioni autonome, si tratterebbe di uno sviluppo tecnologico notevole.

Il piano industriale prevede la produzione di 5.000 unità di Optimus entro il 2025, destinate inizialmente alle linee di montaggio Tesla, per poi arrivare a 50.000 pezzi entro il 2026. Il robot sarà impiegato per mansioni ripetitive e fisicamente impegnative, riducendo il carico di lavoro umano e aumentando la sicurezza negli impianti. Restano ovviamente ancora alcuni limiti, come la limitata mobilità delle mani e la difficoltà di gestire compiti complessi. Ma, in ogni caso, il video segna un momento chiave per il progetto. In quanto Tesla dimostra che la robotica umanoide sta uscendo dai laboratori per entrare nel mondo reale. Insomma ci stiamo muovendo verso una nuova generazione di macchine capaci di apprendere, adattarsi e muoversi come esseri umani.