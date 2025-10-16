Creami EXTRA WOW 100: 100 GB e tutto illimitato a soli 6,99 €!

Tra tutte le offerte di telefonia che spuntano come funghi ogni mese, ce n’è una che ha quel sapore “classico” ma con un tocco sorprendentemente moderno: PosteMobile Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025. È un’offerta riservata esclusivamente a chi la attiva in ufficio postale e, dettaglio non da poco, è disponibile solo nei primi quindici giorni del mese — una finestra limitata che le dà quell’aria di promozione “da non lasciarsi scappare”.

PosteMobile rilancia con Creami EXTRA WOW 100: 100 GB a 6,99 euro

Con 100 GB di traffico dati in 4G+ e chiamate e SMS illimitati, la proposta è decisamente generosa, soprattutto considerando il costo mensile: 6,99 euro. La connessione si appoggia alla rete Vodafone, quindi si parla di una copertura solida — oltre il 99% della popolazione italiana — e di una velocità che può arrivare fino a 300 Mbps. Per un operatore virtuale, è un dato che fa la differenza, perché garantisce un’esperienza stabile anche per chi usa lo smartphone per lavorare, studiare o semplicemente guardare serie in streaming.

L’attivazione richiede una piccola trafila tipica del mondo Poste: 15 euro in ufficio postale (10 per la SIM e 5 di credito) più una ricarica minima di 5 euro. Ma una volta superato questo passaggio iniziale, non ci sono spese nascoste o vincoli particolari. Tutti i servizi “di base” che altri operatori spesso fanno pagare a parte — come Ti cerco, Richiama ora o l’avviso di chiamata — qui sono inclusi. E c’è anche l’hotspot gratuito, così da poter condividere la connessione con laptop o tablet senza sorprese in bolletta.

Naturalmente, come in ogni offerta ricaricabile, serve ricordarsi di avere credito sufficiente per il rinnovo mensile: se la promozione scade, entrano in gioco le tariffe standard (18 centesimi al minuto, 12 cent per SMS e 2 euro al giorno per la connessione a consumo).

In sostanza, Creami EXTRA WOW 100 si posiziona come una scelta concreta per chi cerca una soluzione economica ma affidabile, senza troppi fronzoli. È l’offerta perfetta per chi vuole restare sempre connesso, spendendo poco e senza il timore di restare senza giga a metà mese. E il fatto che si possa attivare solo di persona, in un ufficio postale, le dà persino un tocco di “vecchia scuola” che oggi non dispiace affatto.