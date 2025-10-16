Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori VirtualiPromozioni e Tariffe TelefonicheTelefonia

Creami EXTRA WOW 100: 100 GB e tutto illimitato a soli 6,99 €!

PosteMobile Creami EXTRA WOW 100 offre 100 GB in 4G+, chiamate e SMS illimitati su rete Vodafone a soli 6,99 € al mese.

scritto da Margherita Zichella
PosteMobile Creami EXTRA WOW 100 offre 100 GB in 4G+, chiamate e SMS illimitati su rete Vodafone a soli 6,99 € al mese.

Tra tutte le offerte di telefonia che spuntano come funghi ogni mese, ce n’è una che ha quel sapore “classico” ma con un tocco sorprendentemente moderno: PosteMobile Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025. È un’offerta riservata esclusivamente a chi la attiva in ufficio postale e, dettaglio non da poco, è disponibile solo nei primi quindici giorni del mese — una finestra limitata che le dà quell’aria di promozione “da non lasciarsi scappare”.

 

PosteMobile rilancia con Creami EXTRA WOW 100: 100 GB a 6,99 euro

Con 100 GB di traffico dati in 4G+ e chiamate e SMS illimitati, la proposta è decisamente generosa, soprattutto considerando il costo mensile: 6,99 euro. La connessione si appoggia alla rete Vodafone, quindi si parla di una copertura solida — oltre il 99% della popolazione italiana — e di una velocità che può arrivare fino a 300 Mbps. Per un operatore virtuale, è un dato che fa la differenza, perché garantisce un’esperienza stabile anche per chi usa lo smartphone per lavorare, studiare o semplicemente guardare serie in streaming.

L’attivazione richiede una piccola trafila tipica del mondo Poste: 15 euro in ufficio postale (10 per la SIM e 5 di credito) più una ricarica minima di 5 euro. Ma una volta superato questo passaggio iniziale, non ci sono spese nascoste o vincoli particolari. Tutti i servizi “di base” che altri operatori spesso fanno pagare a parte — come Ti cerco, Richiama ora o l’avviso di chiamata — qui sono inclusi. E c’è anche l’hotspot gratuito, così da poter condividere la connessione con laptop o tablet senza sorprese in bolletta.

Naturalmente, come in ogni offerta ricaricabile, serve ricordarsi di avere credito sufficiente per il rinnovo mensile: se la promozione scade, entrano in gioco le tariffe standard (18 centesimi al minuto, 12 cent per SMS e 2 euro al giorno per la connessione a consumo).

In sostanza, Creami EXTRA WOW 100 si posiziona come una scelta concreta per chi cerca una soluzione economica ma affidabile, senza troppi fronzoli. È l’offerta perfetta per chi vuole restare sempre connesso, spendendo poco e senza il timore di restare senza giga a metà mese. E il fatto che si possa attivare solo di persona, in un ufficio postale, le dà persino un tocco di “vecchia scuola” che oggi non dispiace affatto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.