Tim: i giga non finiscono mai se attivate questa offerta

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo praticamente in modo costante la nostra offerta telefonica per poter svolgere tutte le attività chiave della nostra routine digitale, sfruttare minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati è diventato infatti un elemento essenziale per ognuno di noi poiché sono la chiave di accesso alla nostra vita online e ovviamente ci permettono di restare connessi in modo costante.

Di conseguenza, avere a disposizione un’offerta telefonica che riesca a soddisfare le nostre esigenze da questo punto di vista rappresenta uno step a dir poco fondamentale, è dunque che ogni utente deve scegliere adeguatamente la propria offerta, onde evitare di sbagliare dal momento che quest’ultima deve sposarsi benissimo con le nostre necessità.

Qui in Italia sicuramente la scelta non manca dal momento che i provider telefonici sono davvero tanti e offrono cataloghi altrettanto ampi, uno tra questi che da sempre rappresenta una piccola certezza è Tim, l’operatore italiano infatti vanta un catalogo pensato per conquistare praticamente chiunque dal momento che offre offerte sia di rete fissa che dire rete mobile, oggi nello specifico vi parliamo di una promozione pensata per coloro che proprio non si accontentano, scopriamo i dettagli.

Giga illimitati in determinate condizioni

L’offerta di cui vi parliamo oggi rappresenta sicuramente una scelta validissima, parliamo di 200 GB di traffico dati connettività 5G ultra con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti al costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € inclusivo della Sim fisica, la vera novità però è rappresentata dal bonus che potete sbloccare se avete già una promozione di rete fissa attiva, in tal caso infatti potrete evolvere la promozione mobile e ottenere al medesimo prezzo mensile giga in 5G completamente illimitati.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata rapidamente online sul sito ufficiale seguendo gli step indicati, basterà infatti cliccare sull’offerta per poi seguire le istruzioni indicate all’interno della pagina.