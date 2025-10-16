AliExpress, ecco lo sconto migliore di ottobre: caricabatterie per auto e compressore in sconto del 50%

Lo sconto che tutti gli utenti devono saper cogliere al volo è disponibile su AliExpress in questi giorni, propone la possibilità di mettere le mani direttamente su un caricabatterie per auto, con funzionalità anche di compressore, che oggi viene a costare decisamente meno rispetto al listino originario, con la promozione disponibile per tutti.

Il dispositivo di cui vi parliamo viene a tutti gli effetti definito 4in1, è un jump starter da 2000A con all’interno una batteria da 16000mAh, questa può essere prima di tutto utilizzata per avviare l’automobile, sfruttando anche i cavi della batteria che trovate in confezione. L’utente può poi decidere di collegare un qualsiasi device per la ricarica, sfruttando le 2 porte incluse nella parte superiore, precisamente una USB-A e una USB-C, ma anche utilizzarlo nella sua veste da compressore, con potenza di 150PSI, per gonfiare pneumatici di vario genere, passando anche per pallini e similari.

Il sistema di controllo è facilitato dalla presenza, sulla parte superiore, di un pad analogico da utilizzare per navigare tra le varie impostazioni e funzionalità, affiancato da un piccolo display LED retroilluminato, sul quale possiamo vedere tutte le informazioni di stato, tra cui la carica residua della batteria.

AliExpress, la promozione sul caricabatterie e compressore è ottima

Se volete acquistare il prodotto di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo, dovete comunque sapere che parte da un listino di 161,90 euro, per scendere di 91,38 euro solamente fino al 18 ottobre (salvo esaurimento anticipato delle scorte), così di arrivare a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 70,52 euro. Ordinatelo subito qu.

La spedizione viene gestita direttamente da AliExpress, con consegna che parte dalla Spagna, e prevede tempistiche relativamente ridotte. Al momento attuale sono necessari al massimo 7 giorni lavorativi, sempre considerando spedizione gratuita, senza dazi doganali di alcun tipo e la possibilità di godere della garanzia di 24 mesi.